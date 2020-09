Vrouw verspreidt DEZE foto van overspelige man: “Hij verliet zijn gezin voor andere vrouwen”

Een Amerikaanse vrouw heeft posters opgehangen in haar wijk met daarop een gezinsfoto en een boodschap. Ze wil de buurt waarschuwen voor haar overspelige echtgenoot.

De poster werd gedeeld op Reddit door een buurtbewoner. Er staat een gezinsfoto op waarvan het hoofd van de man in het rood omcirkeld is. “Deze man liet zijn vrouw en kinderen in de steek om te flikflooien met andere moeders (en voor een waardeloze overheidsjob). Wat een buurman! Hij is nog steeds getrouwd en woont nu bij een andere vrouw. Politie: markeer hem als overspelpleger, misdrijf van de vierde graad volgens de wet in Virginia”, schreef de vrouw erbij.

Kinderen

Haar opvallende actie lokte heel wat reacties uit. Sommigen vonden het echter ongepast om hun kinderen mee op de foto af te beelden. “Waarom zet ze haar kinderen mee op de foto? Hebben zij nog niet genoeg afgezien van de situatie?” en “Ik begrijp niet waarom ze niet gewoon een foto van haar man gebruikte. Waarschijnlijk wilde ze daarmee benadrukken dat hij er een heel gezin mee achterlaat, maar enkel een foto van hem of de tekst was volgens mij meer dan genoeg geweest”, klinkt het onder meer.