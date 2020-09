Voetbalcontract in ruil voor seks: sportief directeur KSV Roeselare in cel voor zedenfeiten

De 25-jarige Jolan Fund, sinds juli sportief directeur van voetbalclub KSV Roeselare, is vorige week aangehouden op verdenking van aanranding van minderjarige voetballers en het aanzetten tot ontucht. Dat heeft het parket van Antwerpen bevestigd aan de redactie van Het Laatste Nieuws. Fund zou jonge voetballers een contract bij voetbalclubs hebben aangeboden in ruil voor seksuele diensten.

Voetbalclub KSV Roeselare zit in vieze papieren. Nadat het een jaar geleden nog aan het faillissement ontsnapte, maar in mei wel geen licentie meer kreeg en daarom gedegradeerd werd tot eerste nationale, loopt er nu een gerechtelijk onderzoek naar kersvers sportief directeur Jolan Fund.

De 25-jarige man uit het Antwerpse Berchem wordt verdacht van aanranding van -16-jarigen, het verkrijgen van ontucht van een minderjarige door overhandiging van een voordeel, grooming (het proces waarbij een volwassene een kind/jongere benadert en manipuleert met het oog op seksueel contact, nvdr.) en aanzetten tot ontucht door middel van grooming.

Minderjarige tieners

Volgens het parket zou het onderzoek naar Fund midden juni gestart zijn na een aangifte. “In die aangifte staat dat hij jonge voetballers benaderd zou hebben. Hij zou die tieners allerlei beloften gedaan hebben in ruil voor seksuele diensten”, aldus Kristof Aerts van het Antwerpse parket. Volgens Het Laatste Nieuws gaat het om de belofte van contracten bij voetbalclubs.

Er zouden vijf minderjarigen tussen de 13 en 18 jaar als slachtoffer in beeld komen, maar meer slachtoffers zijn niet uit te sluiten. De slachtoffers zouden niet aangesloten zijn bij KSV Roeselare en uit het Antwerpse komen. Woensdag verschijnt Jolan Fund voor de raadkamer.

Mensenhandel

Het nieuws komt er nadat KSV Roeselare zijn in juli aangestelde sportief directeur zaterdag in gebreke stelde na vermoedens van financieel gesjoemel. Samen met CEO Diederiek Degryse zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan het ondertekenen van valse contracten waarbij bepaalde voorwaarden niet werden ingelost. Degryse was er echter als de kippen bij om zich onschuldig te verklaren en zelf een klacht neer te leggen tegen Fund. Ook enkele spelers zouden een vals contract hebben gekregen en er zou tevens een vermoeden van mensenhandel zijn.

Voor bovenstaande feiten loopt er dus ook een onderzoek naar oplichting en valsheid in geschrifte tegen Jolan Fund. In tegenstelling tot het onderzoek naar de zedenfeiten – wat voor de club als een verrassing kwam – is KSV Roeselare daar wel bij betrokken en wordt het onderzoek behandeld door het parket van West-Vlaanderen. De voetbalclub is momenteel dringend op zoek naar geld en ziet zijn toekomst gehypothekeerd.