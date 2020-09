Sean Dhondt: “Dat te horen krijgen, is een serieuze klap in je gezicht”

Q-dj en zanger Sean Dhondt draait in het VTM-programma ‘Een Echte Job’ mee als verpleger en liep enkele weken stage in een kinderrevalidatiecentrum. Dat kwam behoorlijk hard binnen. “Als ik thuiskwam, was ik echt kapot”, klinkt het.

In het nieuwe programma ‘Een Echte Job’ kruipt Sean Dhondt in de huid van een verpleegkundige en ondervindt hij aan den lijve hoe zwaar de zorgsector is, maar tevens hoeveel voldoening je eruit haalt. “Als verpleegkundige kan je iemand weer gezond maken, je beweegt op een koord tussen leven en dood. Ooit heb ik trouwens nog een half jaar Farmaceutische Wetenschappen gestudeerd, in Gent. Maar ik kwam er al snel achter dat ik daar niet op mijn plek zat. Ik zat meer te trommelen achter mijn desk dan de lessen te volgen”, vertelt hij in Story.

Baby’s verzorgen

De 36-jarige muzikant en presentator volgde het reilen en zeilen in het revalidatiecentrum Pulderbos, waar kinderen behandeld worden die lijden aan epilepsie of ademhalingsproblemen, maar ook baby’s die te vroeg geboren zijn. “Ik heb dus weinig bloed gezien, maar vooral pampers. En ik moest baby’s verzorgen die via een sonde eten krijgen of slijmpjes verwijderen uit een beademingstoestel. Heftige situaties dus, maar ik kon vrij snel de klik maken. Ik moest hen helpen, die kinderen hebben er niets aan als ik daar zou staan huilen”, klinkt het.

Emotioneel en fysiek zwaar

Sommige zaken kwamen erg hard binnen bij Sean. “Te horen krijgen dat het kindje in je armen niet lang meer te leven heeft, dat is een serieuze klap in je gezicht. Toen heb ik toch eens diep in en uit moeten ademen. Of dat jongetje dat plots hoge koorts kreeg en een coronatest moest ondergaan. Die had zo’n panische angst voor dat stokje in zijn neus dat hij begon te huilen. Ja, op zo’n moment breekt mijn hart. Iemand van de crew zei: ‘Wees blij dat je geen kinderen hebt, dan komt dat nog eens dubbel zo hard binnen.’ En ik vond het al zo heftig. Ik heb echt wel een heel klein hartje. (…) Die stageperiode was trouwens niet alleen emotioneel zwaar, maar ook fysiek. Als ik thuiskwam, was ik echt kapot”, luidt het.

Vader worden

Hoewel de confrontatie soms zwaar was, heeft deze ervaring zijn kijk op kinderen niet veranderd. “Ik ben er mij meer dan ooit van bewust dat er iets kan mislopen, maar verder is mijn goesting om zelf kinderen te krijgen er zeker niet op verminderd. Integendeel. Ik weet nu dat er mensen zijn die zich dag en nacht belangeloos inzetten voor je kindje. Op een dag wil ik dus zeker vader worden. Mijn nieuwsgierigheid is groter dan mijn angst voor de verantwoordelijkheid”, aldus Sean, die bijna tien jaar geleden trouwde met de Amerikaanse Allison Scott.

‘Een Echte Job’ is elke woensdag om 20.35u te bekijken op VTM.