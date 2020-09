Nieuwe ‘Love Island’-kandidate doet alle monden openvallen: “Wat? Zo’n knappe vrouw!” (video)

Er wordt alweer nieuw bloed in de villa gedropt, en deze keer vallen zowat alle kandidaten achterover van de danskunsten én de schoonheid van de nieuwkomer.

Feline Gast maakt vanavond een spectaculaire intrede in ‘Love Island’. De knappe brunette uit Amsterdam danst verkleed als engel haar weg naar binnen langs alle kandidaten. “Wat? Zo’n knappe vrouw!”, reageert Lisa. “Ze verleidt onze mannen even, zeg. En ze doet dat super goed. Ze kan heel goed dansen en is heel knap, en met haar kort haar is ze weer een volledig ander type in de villa”, klinkt het.

Uitkledende ogen

De heren zijn al minstens even enthousiast. “Is dit echt? Wat gebeurt er hier? Dat was echt een 10++ qua act”, aldus Filip, die met zijn ogen geen blijf weet.

‘Love Island’ is vanaf 31 augustus van maandag tot zaterdag om 20u35 te bekijken op VIJF.