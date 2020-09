Dit is waarom diepvriesgroenten niet ongezonder zijn dan verse groenten

Sinds het begin van de coronacrisis besteden Belgen niet alleen meer aandacht aan hun gezondheid, maar ook aan op wat ze op hun bord krijgen. Over gezonde en ongezonde maaltijden bestaan echter nog veel misvattingen. Zo denkt de helft van de Belgen onterecht dat groenten in de versafdeling meer vitamines bevatten dan diepvriesgroenten en denkt de grote meerderheid onterecht dat diepvriesmaaltijden toegevoegde bewaarmiddelen bevatten.

De coronacrisis heeft ook een impact gehad op de keuzes die de Belgen maken in de keuken. Iglo deed een onderzoek naar de perceptie van Belgen over groenten en maaltijden in de diepvriesafdeling en kwam tot enkele opmerkelijke resultaten.

Versheid en gemak

Vier op de tien Belgen zeggen dat ze sinds de coronacrisis gezondere voedingskeuzes maken. En gezond eten, dat staat voor veel Belgen nog steeds gelijk aan vers en zelf bereid. Zo goed als iedereen (98%) zegt wel eens groenten uit de versafdeling te eten en 95% eet wel eens diepvriesgroenten. Terwijl versheid als belangrijkste factor wordt gegeven om voor groenten uit de versafdeling te kiezen, worden diepvriesgroenten vooral uit gemak gegeten: bijna de helft van de ondervraagden (48%) geeft dit aan. 4 op de 10 (40%) geven ‘portioneerbaarheid’ aan als reden dat ze voor diepvriesgroenten kiezen. Andere redenen om diepvriesgroenten te eten zijn prijs (33%) en minder afval (25%). Versheid wordt dan weer slechts door 15% aangeduid.

Diepvriesgroenten zijn ook voedzaam

Nochtans zijn diepvriesmaaltijden en -groenten niet alleen handig, ze zijn ook voedzaam. ‘Kant-en-klaar’ krijgt snel een negatieve bijklank en wordt als ongezond gezien, maar dat is allesbehalve waar. Het diepvriesproces zorgt er bijvoorbeeld voor dat de vitamines van de groenten in het gerecht op een natuurlijke manier bewaard worden. Diepvriesgroenten op zich zijn zelfs gezonder én verser dan groenten uit de versafdeling.

Zo getuigt ook prof. dr. Xavier Gellynck van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent die een onderzoek voerde rond diepvriesgroenten: “Groenten bestemd voor de diepvriesgroentenindustrie worden enkele uren na de oogst diepgevroren, terwijl verse groenten een veel langer traject afleggen via veilingen, distributiecentra en supermarkten. Het is precies in de eerste dagen na de oogst dat belangrijke verliezen aan nutriënten (vitamines en mineralen) optreden.”

Diepvriesvoeding zorgt bovendien voor 30% minder afval vergeleken met verse voeding en is dus niet alleen vers, maar ook duurzamer.