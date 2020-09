Aantal studenten dat nieuw academiejaar niet mag starten blijft stijgen

Bij de start van het academiejaar 2018-2019 waren er 10.170 studenten die geen einddiploma op zak hadden en over onvoldoende leerkrediet beschikten om het jaar te starten. De stijgende trend van de jaren voordien zette zich daarmee door.

In 2014 waren er nog 6.461 studenten met een uitgeput leerkrediet en zonder diploma, of 2,94% van de in totaal 220.058 ingeschreven studenten in Vlaanderen. De jaren nadien werd dat percentage steeds hoger. De 10.170 studenten die twee jaar geleden het nieuwe academiejaar nog mochten starten, maakten 4,46% uit van de toen 227.997 ingeschreven studenten.

Evaluatie en bijsturingen

Brecht Warnez (CD&V) vraagt om een evaluatie van het leerkredietsysteem, dat sinds 2008 in voege is. Dat houdt in dat studenten bij hun inschrijving in het hoger onderwijs in Vlaanderen een leerkrediet van 140 studiepunten krijgen. Om te starten aan een volledig academiejaar zet een student 60 studiepunten in. Als de student slaagt, krijgt hij of zij de studiepunten terug. Bij het niet-slagen na twee zittijden verliest een student met andere woorden leerkrediet. De universiteit of hogeschool kan een student weigeren of verhoogd inschrijvingsgeld vragen als die geen of te weinig leerkrediet heeft overgehouden.

«De bedoeling van het leerkrediet was om studenten te stimuleren om een bewuste studiekeuze te maken en de hogeschool of universiteit aan te sporen de studievoortgang te bewaken», zegt Warnez. «Nu blijkt dat steeds meer studenten pas na enkele jaren te weten komen dat zij niet de meeste gepaste richting kozen.» Warnez vindt het daarom tijd voor een evaluatie en bijsturingen.

Inzetten op heroriëntering

«De studie-efficiëntie moet absoluut omhoog. De verloren jaren van deze studenten kosten de overheid, de ouders én de studenten zelf tijd en geld. We moeten meer inzetten op heroriëntering bij het begin van hun studietraject.»