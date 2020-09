Zoom-In: Cevora als kickstart voor je carrière

Cevora stuurt werkzoekenden in de richting van een nieuwe job als bediende en wapent ze met tonnen hernieuwde motivatie. Door hun vaardigheden aan te scherpen met praktijkgerichte opleidingen en professionele coaching staan ze sterker in hun schoenen op de arbeidsmarkt. Zo blies Cevora de carrière van Erik Olmo Galarza nieuw leven in door zijn passie te cultiveren: IT. «De certificaten die ik via Cevora behaalde, overtuigden bedrijven van mijn competenties.»

Cevora gaat prat op kwalitatieve opleidingen die de kansen op de arbeidsmarkt gevoelig verhogen. Het opleidingsaanbod voor werkzoekenden omvat acht sectoren, waaronder IT, bouw, sales en HR. Zo kunnen ze hun nieuwe competenties in een optimaal kader ontwikkelen, waardoor ze vol zelfvertrouwen jacht kunnen maken op die nieuwe job. Dat beaamt de 30-jarige Erik Olmo Galarza, die in 2010 in Spanje zijn diploma behaalde als technicien in energie-efficiëntie en zonne-energie. «Pas na twee jaar vond ik een eerste job in die sector», vertelt hij. Die eerste werkervaring was geen lang leven beschoren, waarna hij de kost verdiende in retail en horeca. Na een vruchteloze passage aan de Spaanse universiteit voor afstandsonderwijs streek hij neer in Brussel, waar hij aan de slag ging als receptionist bij een sportclub. Door zich over de pc’s te ontfermen werd zijn passie voor IT aangewakkerd. «IT-problemen oplossen was iets wat ik altijd al met plezier deed», aldus Erik. «Ik had liefst toen al een job in IT gevonden, maar zonder diploma is het echt heel moeilijk.»

Praktijkgericht

Om zijn droom te realiseren schreef hij zich bij Cevora in voor de opleiding netwerkbeheerder – die enkel voorbehouden is voor werkzoekenden. «Die opleiding sprak me vooral aan omdat ze zo praktijkgericht was. Doorheen het traject behaal je een hele reeks certificaten. Die staan niet alleen mooi op je cv, ze zijn het middel bij uitstek om bedrijven te overtuigen van je competenties.»

Dankzij de opleiding die toegespitst is op de sector en coaching op maat, zoals tips & tricks bij het solliciteren en opmaken van een aantrekkelijk cv, had Erik in geen tijd een jobaanbieding beet. «Nog tijdens mijn opleiding reageerde ik op vacatures, en tot mijn verbazing kreeg ik een job aangeboden bij IRISnet, de dienst die instaat voor het beheer en de uitbouw van de telecommunicatiediensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ik werk er nu twee maanden en leer dagelijks bij. Ik vind het echt geweldig!»

Ben jij werkzoekend en wil je graag als bediende aan de slag? Zie je een opleiding mét praktijkstage en professionele coaching wel zitten? Kies voor Cevora en jaag je kansen de hoogte in: drie op de vier werkzoekenden vinden namelijk een bediendejob na het volgen van een Cevora-opleiding.

