Vijf redenen voor een opleiding 3D-printing

Wie leert werken met 3D-printers baant zich een weg naar een bijzonder beroep. Dat ondervindt ook Liane Castermans. Vol goesting startte ze haar eigen zaak op. 3D-printing is hierbij onmisbaar.

Al vier jaar maakte Liane Castermans (29) keramieken borden en kopjes in bijberoep. Toen de jonge kunstenares haar verkoop zag pieken tijdens de eindejaarsperiode in 2019, besliste ze om haar keramiek-onderneming echt op te starten. «Ik leef maar één keer», dacht Liane.

Kort voordien volgde Liane de opleiding 3D print productdesigner. Wat waren haar vijf redenen om meteen toe te happen toen VDAB haar deze opleiding aanbood?

Leren ontwerpen in 3D

«Na een keramiekwestrijd van Bokrijk kreeg ik een exclusief contract om de winnende collectie te verkopen onder het BKRK-label», zegt Liane. «Daarnaast ontwerp en produceer ik nieuwe collecties. Deze teken ik in 3D volgens wat ik leerde op school en via de VDAB-opleiding.»

Experimenteren met nieuwe machines

«Ik passeerde vaak de T2 Campus Techville in Genk en nam me voor om er een opleiding te volgen als ik ooit de kans kreeg. De opleiding 3D print productdesigner was een schot in de roos. Ik leerde er verschillende nieuwe machines kennen, waarmee ik volop kon experimenteren.»

Experten consulteren

«Ik kon er ook met experts overleggen», zegt Liane. «Als beginnend ondernemer heb je altijd nieuwe vragen en problemen. Het is fantastisch om samen met de experts naar oplossingen te zoeken.»

Innovatieve objecten creëren

De objecten van Liane zijn niet zomaar met de hand te maken. De afwerking is te verfijnd. De ontwerpen te moeilijk. «Tekenen en printen in 3D maakt elke vorm voor me mogelijk. Mijn ontwerpen stuur ik vervolgens naar het printingbedrijf Shapeways. Zo hoef ik geen eigen 3D-printer aan te schaffen.»

Tijdrovend handwerk vervangen

Produceren via 3D-geprinte objecten maakt grotere volumes mogelijk… en dus een grotere omzet voor haar eigen zaak. «Ik zou alle bestellingen onmogelijk met de hand kunnen maken», zegt Liane. «Daarom werk ik met gietklei en mallen, zoals je ook plastic voorwerpen maakt. Van één 3D-geprint object kan ik eindeloos veel mallen maken. Hierdoor maak ik op een half uur wel 60 kopjes, waardoor een opdracht van 1800 kopjes realiseerbaar wordt.»