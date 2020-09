Bijna helft van werknemers wil terug naar kantoor

Nu de zomervakantie voorbij is, keren meer en meer werknemers na maandenlang thuiswerk terug naar kantoor. Bijna de helft van de professionals kijkt er dan ook naar uit om weer normaal aan de slag te gaan. Één op de drie verwacht dat er meer flexibiliteit zal zijn om na de pandemie te blijven telewerken. Dat blijkt uit een wereldwijde rondvraag van rekruteringsexpert Hays.

Nu in België de lockdown-maatregelen verder worden teruggeschroefd, kijken steeds meer professionals er naar uit om terug normaal aan de slag te gaan. Hoewel telewerk populair blijft, zijn er toch elke week meer werknemers die hun normale werk­ritme opnemen.

Gezondheid werknemers belangrijk

Bijna de helft van alle respondenten (48%) geeft aan dat ze ernaar uitkijken om terug naar kantoor te gaan. Een kwart van hen kijkt er niet naar uit, en nog eens 27% geeft aan er onverschillig tegenover te staan.

«Nu bijna de helft van alle professionals aangeeft dat ze uitkijken naar hun werk op kantoor, moeten bedrijven ervoor zorgen dat hun werkplek voorbereid is. Zo moet er nagedacht worden over de social distancing-regels om er zeker van te zijn dat de gezondheid en het welzijn van de medewerkers voorop staan», aldus Robby Vanuxem, Managing Director bij Hays.

Besmetting vermijden

Bij de vraag of ze terug willen keren naar kantoor, geeft één op de drie (30%) aan dat ze bang zijn om besmet te worden, terwijl 18% zegt zich geen zorgen te maken over een terugkeer. Uit de reacties blijkt dat 16% zich thuis productiever voelt dan op kantoor. Voor bijna 1 op de 5 (17%) is het woon-werkverkeer een struikelblok en 13% ziet hun vernieuwde balans in hun woon-werkleven liever niet veranderen. Voor 5% liggen andere verplichtingen aan de basis dat ze liever thuis willen blijven.

«De bedrijven zullen rekening moeten houden met de verwachtingen van hun personeel en ervoor moeten zorgen dat ze op de hoogte blijven van de meest recente richtlijnen van de overheid. Het is hun verantwoordelijkheid om de verwachtingen van hun personeel te managen», weet Vanuxem. «Dat kunnen ze doen door ervoor te zorgen dat er een open dialoog is met de medewerkers, zodat ze hun zorgen en angsten kunnen uiten. Het is dan aan de bedrijfsleiders om eventuele problemen aan te pakken en ervoor te zorgen dat ze zich zo goed mogelijk op hun gemak voelen bij de overgang naar het kantoor.»

Veranderingen op komst

Ruim een derde van de respondenten wil ook na de lockdown vaker van thuis uit werken. 19% verwacht bovendien dat er minder persoonlijke ontmoetingen zullen zijn. 17% vreest dan weer besparingen op budgetten en 11% dat het personeelsbestand zal inkrimpen. Slechts 5% verwacht geen veranderingen en 3% hoopt dat hun werklast lichter zal zijn.