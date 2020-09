“Trump huurde een nep-Obama in om hem te kunnen vernederen”

Donald Trump heeft volgens heel wat bronnen een obsessie met Barack Obama. Dat zou heel wat te maken hebben met de huidskleur van de voormalig president. Maar de obsessie van Trump ging ver, schrijft zijn ex-advocaat Michael Cohen in zijn boek. Zo zou hij ooit een valse Barack Obama hebben ingehuurd om hem vervolgens te kunnen ontslaan.

Cohen heeft in zijn leven veel gelogen: dat was zijn werk. Hij zou dus weer kunnen liegen, maar deze keer heeft hij wel documenten die de beweringen staven en er is de bijgaande foto. Volgens Cohen was Trumps minachting voor Obama was zo extreem dat hij een ‘Faux-Bama’ inhuurde waarna hij “ritueel de eerste zwarte president kleineerde en hem vervolgens ontsloeg”.

NEW: In tell-all book, Michael Cohen says Trump hired a “Faux-Bama” during White House run https://t.co/gW4b3KopoY pic.twitter.com/LotdVzUlZ0 — CNN Politics (@CNNPolitics) September 6, 2020

Racisme

Cohen’s boek, ‘Disloyal: A Memoir’, noemt niet de man die was ingehuurd om Obama te spelen, maar het bevat wel een foto van Trump die achter een bureau zit, tegenover een zwarte man met een pak met een Amerikaanse vlag op de revers. Op het bureau van Trump liggen twee boeken, één met de naam van Obama in grote letters.







Cohen beweert voorts dat de Amerikaanse president een “lage mening heeft over alle zwarte mensen”. “Noem één land dat wordt gerund door een zwarte dat geen shit hole is”, zou de Amerikaanse president gezegd hebben. Hij prees ook het Zuid-Afrika tijdens het apartheidstijdperk, zeggende: “Mandela heeft het hele land verkloot. Fuck Mandela. Hij was geen leider.”