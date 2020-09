SCHATTIG! Kitten probeert op aanrecht te springen, maar is iets te overmoedig (video)

Enjoy this video of a kitten’s 3rd attempt to jump on the counter. pic.twitter.com/EEbuIm9GGl — Akki (@akkitwts) September 5, 2020

Katten kunnen doorgaans behoorlijk hoog springen, en al zeker als er eten op hen staat te wachten. Deze kitten moet echter nog eventjes oefenen…

Of je het nu wil of niet, een kitten gaat vroeg of laat op alle meubels in je huis springen. Maar oefening baart kunst, en de kitten in deze video is iets te optimistisch over haar beoogde doel: het aanrecht. Wedden dat ze het binnen enkele maanden wél kan?