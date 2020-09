Model heeft maar liefst 98% van haar lichaam laten tatoeëren (foto’s)

View this post on Instagram

// My balcony is becoming my favourite spot for pics, best natural lighting 💕😛 // #ambsluke #amberluke #girlswithtattoos #tattoo #tattooed #tattoos #alternative #alt #alternativegirl #altmodel #bluehair #heavilytattooed #aussiesofinstagram #eyeballtattoo #facetattoocrew #facetattoosquad #heavilytattooedwomen #heavilytattooedgirls #chesttattoo #mandala #armpittattoo #legsleevetattoo #piercings #blueeyes #floweroflife #floweroflifetattoo #barbedwiretattoo #thighhighboots