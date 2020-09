Huwelijk ontaardt volledig: bruid vecht erop los, gasten uitgeteld op de grond (video)

Een trouwpartij in Wales is in complete chaos afgelopen. Op straffe beelden is te zien hoe de bruid op de vuist gaat met enkele mensen en hoe de alcohol te veel werd voor sommige gasten.

Een huwelijk hoort een van de mooiste dagen van de trouwers te zijn. Voor een bruid en bruidegom uit Swansea was het eerder een van de gênantste dagen uit hun leven. Na de ceremonie in een rugbyclub ontstond er ruzie tussen de bruid en enkele aanwezigen. Gechoqueerde gasten kijken toe hoe de vrouw, die haar trouwkleed nog aanheeft, in het gras vecht met enkele mensen. Enkele meters verder ligt een vrouw roerloos op de grond. Naar verluidt was ze gevallen omdat ze te veel gedronken had en sliep ze haar roes uit. Ze zou overigens ongedeerd zijn.

Onderzoek

De politie van South Wales kwam ter plaatse. “We kregen een oproep over een incident op het rugbyveld van Penlan. Enkele agenten gingen er langs en het onderzoek is gaande”, klinkt het in Daily Mirror.

Verbaasde reacties

De beelden werden gedeeld op Reddit, waar heel wat mensen hun ogen niet konden geloven. “Als dit een huwelijk is, beeld je dan in hoe het er bij hun scheiding aan toe zou gaan”, en “Zo, dat zag er gezellig uit”, klinkt het onder meer.