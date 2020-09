GAMES. Castellum Maastricht: een middeleeuws stadsbezoek als nooit tevoren

Net als in België werden ook onze noorderburen doorheen de geschiedenis geplaagd door belegeringen. Castellum Maastricht van het Turnhoutse Game Brewer neemt je terug mee naar de tijd waarin er elk moment een leger aan de horizon kon verschijnen om jouw stukje land in te pikken… Een tijd waarin je enkel veilig was achter de hoge stadsomwalling.

Het strijdtoneel van Castellum is de verstevigde nederzetting (of het Castellum) dat de Romeinen op de westoever van de Maas bouwden. Met een spelbord, 20 meeple, 140 spelkaarten en 108 grondstoffiches heb je materiaal genoeg om het verleden in te duiken en de geschiedenis vanop de eerste rij te beleven.

Houd de Spanjaarden en Fransen buiten

Twee tot vier spelers worden belast met de zware taak om Maastricht gedurende vier spelrondes te verdedigen. Iedere ronde springen we vooruit in de tijd en wordt de stad opnieuw belaagd door een nieuwe vijand. De spelers proberen elke ronde om de legers van de Spanjaarden, de Fransen of de troepen van Frederik Hendrik van Oranje op afstand te houden.

Bij iedere beurt sturen de spelers hun werkers de stad in om grondstoffen te vergaren, soldaten te werven of forten op te trekken en grachten te graven. Tijdens een belegering zijn de voorraden in de stad echter schaars en moet je verstandig omspringen met de middelen die je voorhanden hebt. Als jouw rivaal net voor je neus al het ijzererts van bij de smid heeft opgepikt, kan jij deze ronde naar dat kanon voor op de kantelen fluiten… Ga strategisch te werk en probeer je medespelers te snel af te zijn, want bij iedere ronde worden de vijandige legers sterker én omvangrijker.

Hoewel alle spelers trachten de vijand buiten te houden, kan er slechts één van jullie gaan lopen met de titel van ‘redder van de stad’. Je wint het spel dus niet door simpelweg de veroveraars af te weren, maar wel door de meest prestigieuze vijanden te verslaan. Een generaal vergt veel meer moeite om tegen te houden, maar levert je meer punten op dan een miezerige infanterist. Bouw dus niet enkel de sterkste verdediging, maar voorkom dat jouw rivalen met de eer gaan lopen.

Ons verdict

Met zeer toegankelijke regels en een speelduur van ongeveer 40 minuten is Castellum Maastricht ideaal voor een spelletjesavond met een paar vrienden die geen uren willen blijven plakken. Of je speelt het gewoon een paar keer na elkaar, want geen enkele spelbeurt is dezelfde. Zelfs voor wie dacht dat geschiedenis op school saai was, zal een bezoekje aan Maastricht hierna nooit meer hetzelfde zijn.

Game Brewer, een kleine uitgever van eigen bodem, is relatief nieuw in bordspelenland, maar moet zeker niet onderdoen voor de titanen die al jaren meegaan.

Castellum: Maastricht is verkrijgbaar bij de gespecialiseerde spelenzaak bij jou in de buurt of via de website van Game Brewer.

Rufus Verswijvel