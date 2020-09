Diploma-uitreiking Brusselse studenten verhuist door corona naar spectaculaire locatie

De studenten van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Université Libre de Bruxelles (ULB) ontvangen hun diploma dit jaar op een unieke locatie. De stad Brussel stelt in de week van 28 september de Grote Markt ter beschikking van de zusteruniversiteiten voor dit heuglijke moment uit de studentencarrière van de jongeren.

Een normaal afstudeermoment zit er dit jaar helaas niet in voor de studenten van de ULB en de VUB. Om dat goed te maken, nam Brussels burgemeester Philippe Close (PS) contact op met de Brusselse universiteiten en stelde hij voor om de Grote Markt te gebruiken als decor van een diploma-uitreiking die coronaproof verloopt. Dankzij die oplossing zullen de VUB en de ULB voor het eerst deze plechtige proclamatie buiten de campussen organiseren.

Twee gasten per student

De aangepaste ceremonies verlopen telkens in een groep van maximaal 200 studenten, en natuurlijk in open lucht. Voor de VUB is dat goed voor in totaal 10 verschillende ceremonies voor een totaal van 1.700 studenten en voor de ULB zijn dit 18 ceremonies met een totaal van 3.000 studenten.

Iedere afstuderende mag tot twee andere gasten uit zijn of haar bubbel meenemen naar de diploma-uitreiking. Voor hen worden er volgens de afstandsregels staan- en zitplaatsen ingericht op de Grote Markt en een mondmasker dragen is verplicht. Een receptie zal er dit jaar niet zijn.

“Met dit uitzonderlijke initiatief willen wij deze studenten belonen voor hun doorzettingsvermogen en hun afstuderen gepast vieren. Tegelijk willen we hen aantonen dat we met creativiteit en samenwerking ook minder evidente zaken kunnen realiseren”, stelt Caroline Pauwels, rector van de VUB.