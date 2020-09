Coens legt bommetje onder Vivaldi

CD&V-voorzitter Joachim Coens verraste vriend en vijand door fel van leer te trekken tegen de gang van zaken bij de federale formatie. Tijdens een gesprek met de preformateurs zijn de plooien met de Vlaamse christendemocraten intussen weer gladgestreken. “De inhoudelijke gesprekken gaan verder”, luidt het.

Nadat liberalen, socialisten, groenen en CD&V vorige week beslist hebben dat ze samen een regering zullen proberen vormen, zorgde CD&V-voorzitter Coens maandagochtend voor opschudding met zijn boodschap dat «het project onder druk staat».

«We hebben vorige week duidelijke afspraken gemaakt over een aantal thema’s die we op een bepaalde manier willen opgelost zien en ik heb niet de indruk dat dat voorlopig zo is. Ik ben wat dit betreft bijzonder ontstemd», zei hij voor aanvang van het CD&V-partijbureau.

Detail in de teksten

Gisterenmiddag zat Coens dan samen met preformateurs Lachaert en Rousseau. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk waarover hij eerder op de dag misnoegd was, maar de plooien zijn in ieder geval gladgestreken. “De inhoudelijke gesprekken gaan verder”, zegt een goed ingelichte bron uit de entourage van Lachaert en Rousseau.

Coens’ probleem had betrekking op “een detail in de teksten”, een formulering die verschilde naargelang het document. “Een foutje”, luidt het. “Maar het was alleszins niet nodig om daarover een hele dag een storm in de media te hebben.”

Cruciaal punt

Een CD&V-bron spreekt tegen dat het om een detail ging, of om “een misverstand”, zoals hier en daar werd geopperd. “De misnoegdheid van de voorzitter was deze morgen zeker op zijn plaats, het ging voor ons over cruciale punten, niet over details.”

Volgens vrt.nws ging de verontwaardiging hoofdzakelijk over de versoepeling van de abortuswet en de staatshervorming. CD&V wil niet dat de termijn voor abortus van 12 naar 18 weken wordt opgetrokken. Een van de garanties was een studie en een stemming bij consensus. “In het uitgewerkte voorstel was die garantie volgens Coens niet duidelijk genoeg en zou de oorspronkelijke verlenging uiteindelijk toch goedgekeurd kunnen worden”, aldus vrt.nws.

Na hun vergadering met Coens willen de twee preformateurs nog samenzitten met de voorzitters van alle zeven partijen. Voordien moeten hun technici – de zogenaamde sherpa’s – wel nog vergaderen.

Iedereen premier

Volgens Groen-Kamerfractieleider Kristof Calvo is mislukken geen optie en moet er nu “op korte termijn” beslist worden wie de regering zal leiden. De preformateurs brengen vrijdag verslag uit van hun opdracht op het Paleis. De twee partijvoorzitters moeten deze week de weg vrijmaken voor een formateur, die wellicht de nieuwe premier wordt.

“Uiteraard is dat een belangrijke vraag, maar nog belangrijker is dat er een regering komt die een andere manier van aan politiek doen zal introduceren”, aldus Calvo op Radio 1. “We moeten terug respect brengen in de politiek. Dat zal de verantwoordelijkheid van de hele ploeg zijn, en dus zal iedereen een beetje premier moeten zijn.”