Brusselse vrouw in elkaar geslagen nadat ze vriendin kust: “Ze noemden me een vuile lesbienne”

Een jonge vrouw is het slachtoffer geworden van homofoob geweld. Ze werd afgeranseld door enkele jongeren vlakbij de Naamsepoort. “Ondanks deze gebeurtenissen zal ik blijven uitgaan in rok, ’s nachts met de fiets rijden en meisjes kussen. Ik zwijg niet langer”, klinkt het.

Lou Van Egmond nam vrijdagnacht om 1.30 uur met een kus afscheid van haar vriendin in de buurt van de Naamsepoort. Ze fietste verder richting huis, maar plots reed er een wagen met open ruiten langs haar. “Ze riepen mij toe dat ik een vuile lesbienne was. Ik riep meteen terug dat ze een bende homofobe mensen waren en mij met rust moesten laten”, schrijft ze op Facebook.

Geschopt

De auto, waarin enkele jonge mannen zaten, stopte vervolgens bruusk waardoor de 22-jarige vrouw van haar fiets viel. “Twee mannen stapten uit en begonnen met te schoppen, zowel in het gezicht als op mijn schouder. Gelukkig stopte er een andere bestuurster die tussenbeide kwam. Het gaf me net genoeg tijd om me uit de voeten te maken”, klinkt het.

Arbeidsongeschikt

Lou houdt er serieuze verwondingen en een week arbeidsongeschiktheid aan over. “Ik heb een gehavend gezicht, een gekneusde rechterarm, een lichte hersenschudding, maar vooral een fobie voor het Brusselse nachtleven. Ik ben al acht jaar panseksueel en ben daar ook trots op. Ondanks dit incident zal ik blijven uitgaan in rok, ’s nachts met de fiets rijden en meisjes kussen. Ik zwijg niet langer”, besluit ze.

Klacht indienen

De vrouw heeft nog geen klacht ingediend tegen haar belagers, maar de politie van Brussel-Elsene zal haar proberen aan te sporen dat wel te doen. “We zullen haar aanraden een klacht in te dienen zodat we een onderzoek kunnen instellen”, aldus woordvoerder Olivier Slosse in Bruzz.