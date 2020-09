Bij Pret A Manger krijg je voor 20 pond per maand 5 koffies per dag

In Groot-Brittannië is de koffie- en gezonde fastfood-keten Pret A Manger al langer een begrip, maar ook in België duiken er steeds meer vestigingen op. Sinds de coronacrisis gaan er echter een stuk minder mensen dagelijks naar het werk, wat zich ook financieel laat voelen. Daarom komt de keten nu met een bijzonder aanbod.

Hoe trek je de aandacht van het publiek? Door goedkope koffie aan te bieden, uiteraard. Want zij die wél naar het werk moeten, hebben dringend nood aan een dosis of twee of drie cafeïne per dag om geconcentreerd te blijven.

YourPret Barista

Pret A Manger lanceert daarom in het Verenigd Koninkrijk een abonnementsformule die wel érg interessant klinkt. Met YourPret Barista kan je dagelijks tot vijf drankjes kopen (van cappuccino’s tot smoothies) via je smartphone en dat voor 20 pond (22,5 euro) per maand. De drankjes moeten weliswaar een minstens met een interval van een halfuur besteld worden, zodat je het abonnement niet gezellig met vrienden kan misbruiken. Maar toch: drink je alle drankjes waar je recht op hebt, dan betaal je 15 eurocent per consumptie. Niet slecht als je het ons vraagt. Of YourPret Barista ook naar België komt, is voorlopig niet duidelijk, maar wij hopen alvast van wel!