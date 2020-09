Bart De Pauw kiest voor proces, slachtoffers wilden bemiddelen

Morgen weet Bart De Pauw of hij in de correctionele rechtbank moet verschijnen. Hij zou een tiental vrouwen met wie hij samenwerkte ongewenst seksueel getinte berichten hebben gestuurd en werd daarom in verdenking gesteld van belaging en overlast door gebruik van elektronische communicatiemiddelen.

De raadkamer in Mechelen beslist morgen of de gevallen televisiemaker naar de correctionele rechtbank wordt verwezen of niet. De twee advocaten die de slachtoffers vertegenwoordigen, stelden in de zomer van 2018 voor om te bemiddelen. Indien De Pauw publiekelijk zou erkennen dat hij over de schreef was gegaan en zijn machtspositie daarvoor misbruikte en enkele reeds gemaakte kosten zou vergoeden, zou een proces vermeden kunnen worden. De raadsmannen van De Pauw gingen niet in op het voorstel, zo schrijft Het Nieuwsblad, maar ze geven geen commentaar meer op dat gegeven.

Formaliteit

Aangezien zowel het parket, de verdediging en de burgerlijke partijen een proces in de openbaarheid vragen, lijkt het erop dat de beslissing van de raadkamer louter een formaliteit is.