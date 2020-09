WOW. Wetenschappers tonen voor het eerst de ware grootte van prehistorische megahaai

De prehistorische monsterhaai ‘megalodon’ is de verre voorvader van de witte haai De megalodon is al lang uitgestorven, maar blijft nog altijd tot de verbeelding spreken. Voor het eerst hebben Britse wetenschappers de ware grootte van de megalodon, een van de grootste zeedieren ooit, kunnen achterhalen.

De megalodon leefde ongeveer tussen 23 tot 3 miljoen jaar geleden. Zeer recent nog kwam deze monsterhaai weer tot leven op het witte doek in de Hollywoodfilm ‘The Meg’, waar ze verschuilen lagen onder een ijslaag in de Marianentrog.

Tot nog toe bestonden er enkel schattingen van de lengte van de zogenaamde ‘otodus megalodon’. Maar onderzoekers van de universiteit van Bristol en die van Swansea berekenden nu ook de omvang van de rest van het enorme zeedier. Opmerkelijk: de vinnen alleen al waren zo groot als een mens.

Volgens de resultaten van de Britse onderzoekers had een megalodon van 16 meter lang waarschijnlijk een kop van 4,65 meter, een rugvin van 1,62 meter hoog en 1,99 meter breed, en een staart van 3,85 meter hoog. Deze megalodon zou 4,53 meter hoog zijn, vanaf de punt van de rugvin tot aan de buik. Een volwassen mens die op de rug van zo’n megalodon zou gaan staan, zou ongeveer even groot zijn als de rugvin van het zeedier.

Wiskundige modellen

De moderne witte haai, waarvan we een schrikwekkende replica zagen in ‘Jaws’, kan wel zes meter lang worden. Om nu de ware omvang van de beruchte megalodon te weten te komen, lieten de onderzoekers wiskundige modellen en vergelijkingen los op deze witte haai, net als op vijf andere haaiensoorten die vandaag nog altijd rondzwemmen in de oceanen. Dat was eigenlijk redelijk eenvoudig. De wetenschappers checkten eerst of de lichaamsverhoudingen van moderne haaien veranderden naarmate ze groeiden, en dat bleek niet het geval. “We konden dus simpelweg de groeicurven van de vijf moderne haaien nemen en de vorm in zijn totaliteit projecteren, naarmate ze groter en groter werden – tot een lichaamslengte van 16 meter”, verklaart Jack Cooper, paleobioloog aan de universiteit van Bristol. Cooper besloot al op zijn zesde om paleontoloog te worden, net door zijn fascinatie voor de megalodon.