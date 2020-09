STAGELIFE. Fleddy Melculy: “Ik heb eens opgetreden voor lege zaal. Zelfs de geluidsman was weg”

Nu we in deze coronatijden verstoken zijn van festivals, polst Metro elke week bij een andere artiest naar zijn/haar meest memorabele live-ervaringen – zowel voor als op de planken. Deze week is het woord aan Fleddy Melculy. Het Vlaamse metalfenomeen onder leiding van zelfverklaarde ‘kutrockster’ Jeroen Camerlynck loste begin maart zijn derde plaat ‘Sabbath Fleddy Sabbath’.

Wat is het beste concert dat je ooit gespeeld hebt?

Jeroen Camerlynck: «Graspop 2018 komt aardig in de buurt. Alles klopte gewoon aan die show: de vibe, ambiance, gigantisch veel volk, technisch alles in orde… Wij hebben ons toen samen met het publiek kapot geamuseerd.»

Wat is het minste concert dat je ooit gespeeld hebt?

«Met een vorige band heb ik ooit eens opgetreden voor welgeteld niemand. Zelfs de geluidsman was het na een tijdje afgetrapt. Ofwel was het zo slecht, ofwel voelde die zich te veel bekeken of zo.»

Wat is je meest bizarre herinnering aan een muziekoptreden?

«Op de Lokerse Feesten in 2017 werden we in het midden van onze show tijdens de song ‘Brood’ door het publiek massaal getrakteerd op brood, peperkoek en…. paardenworst! Het was net een foodfight. Je had de podiumvloer moeten zien… De tourmanager van de band die na ons stond geprogrammeerd kon er niet mee lachen. Wij wel.» (lacht)

Wat mis je helemaal niet aan het podiumleven?

«De lange ritten in het busje, die kunnen soms wel zwaar doorwegen. Het eerste busje waar je écht comfortabel in zit, moet ik nog tegenkomen.»

Wat zijn voor jou de hoofdingrediënten van ‘het ideale concert’?

«Een band die in vorm is, voor een opgehitst publiek dat er zin in heeft, op een luid volume en met een paar goeie pinten ervoor, tijdens en erna. Meer moet dat niet zijn!»

Quentin Soenens