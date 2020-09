Dit is waarom we onze ogen sluiten als we kussen

Iedereen sluit zijn of haar ogen als ze iemand kussen, maar weet je wel waarom we dat doen? Britse onderzoekers denken de reden te hebben gevonden en het zou ons helpen om meer van de romantiek te kunnen genieten.

Doe de test eens. Neem je geliefde vast, kus hem of haar op de mond en ga na of de ogen van je partner gesloten zijn. Het antwoord zal in 99% van de gevallen ‘ja’ zijn. Het is namelijk een natuurlijke reactie van ons lichaam. Psychologen van de universiteit van Londen hebben het fenomeen onderzocht en menen een antwoord te kunnen formuleren. Volgens hen is het een trucje van ons lichaam om alles beter te kunnen beleven.

Niet zien, maar voelen

De onderzoekers gaven de proefpersonen een visuele taak om op te lossen. Terwijl de test aflegden, kregen ze af en toe een trilling toegediend aan hun handen, die bedekt waren met een deken. De wetenschappers ontdekten dat hoe moeilijker de visuele taak werd, hoe minder de proefpersonen de trilling opmerkten. En omgekeerd gold hetzelfde: hoe simpeler de visuele uitdaging, hoe duidelijker ze de beweging aan hun handen voelden.

Hoe kan je die bevindingen nu toepassen op kussen? “Een logische bedenking is dat je ogen sluiten de visuele impulsen van kussen vermindert, waardoor je gevoeligheid voor de tactiele ervaring toeneemt”, stelt dokter Polly Daltoner, die de studie mee leidde. Volgens haar verklaart de studie ook een ander fenomeen uit de echte wereld. Zo kunnen gauwdieven vaak toeslaan op een luchthaven op het moment dat passagiers zich concentreren om alle informatie op de vertrekborden te verwerken.