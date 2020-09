Daarom worden Afrikanen veel minder ziek van corona dan Europeanen

Het blijft een vreemd concept die tot vragen noopt: waarom overlijdt de een aan corona, terwijl de ander niet eens merkt dat hij het virus heeft gehad. De risicofactoren zijn al vastgesteld: leeftijd, gewicht, geslacht en onderliggende aandoeningen, maar dat verklaart slechts een deel van het verhaal. Het aangeboren immuunsysteem speelt hierin mogelijk een rol, zo meldt De Volkskrant.

Sophie Uyoga van het Afrikaanse onderzoeksinstituut Kemri kwam deze zomer tot de conclusie dat van duizenden Keniaanse bloeddonoren een op de twintig antistoffen had tegen Covid-19. Er zouden dus in Kenia ongeveer evenveel besmettingen zijn als in België. Maar waar wij bijna 10.000 sterfgevallen hadden, overleden in Kenia (meer dan 50 miljoen inwoners) maar 589 mensen aan het coronavirus.

Leeftijd

Twee factoren spelen ongetwijfeld ook een rol: Afrikanen zijn gemiddeld jonger. Ten tweede wordt er minder getest en lang niet elke coronadode zal als dusdanig in de statistieken belanden. Maar zelfs als je daarvoor corrigeert blijven de cijfers opmerkelijk. Hoogleraar microbiologie Yap Boum van de Mbarara Universiteit in Oeganda heeft biedt nog een verklaring: “We denken dat de blootstelling die we hebben aan infectieziekten, waarvan malaria en longontsteking de meest voorkomende zijn, onze immuniteit versterkt”, zegt hij in de Volkskrant.

Het zou ook verklaren waarom vrouwen twee keer zo weinig kans hebben om te overlijden aan een coronabesmetting als mannen. Wetenschappers van het Amerikaanse onderzoeksprogramma Women’s Health Research wisten vorige week te melden dat vrouwen van nature minder van bepaalde ontstekingseiwitten in stelling brengen tegen het virus. Daarmee wordt de kans op een levensgevaarlijke kettingreactie van het immuunsysteem (cytokinestorm) kleiner. Zo’n aspect van de natuurlijke afweer zou ook bij andere minder zwaar getroffen bevolkingsgroepen een rol kunnen spelen.