Coronamoeheid doet cijfers opnieuw stijgen

Het dagelijkse gemiddelde van het aantal coronabesmettingen is weer licht gestegen. Dat blijkt uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 27 augustus en 2 september kwamen er iedere dag gemiddeld 453,6 nieuwe besmettingen bij in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen. Dat is een stijging van 3%. Een dag eerder ging het nog om 445 nieuwe gevallen. Het is van 16 augustus geleden dat er nog een stijging van het aantal besmettingen werd gemeld.

Bubbelmoeheid

Het gemiddelde aantal overlijdens blijft nog wel dalen, tot 3,1 per dag (-24%). Ook het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames blijft wat diezelfde periode betreft licht dalen met 15% tot 16,7 per dag. Bekeken voor de periode van 30 augustus tot 5 september is er sprake van een stijging met 11% van het aantal ziekenhuisopnames en een daggemiddelde van 16,9.

Viroloog Marc Van Ranst en epidemioloog Pierre Van Damme zagen de stijging van de cijfers aankomen. Van Ranst ziet twee factoren die een rol spelen bij de lichte stijging van het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in België. Enerzijds zijn er teruggekeerde reizigers en anderzijds is er een zekere moeheid tegenover de maatregelen. Beide heren waarschuwen om de huidige besmettingen in de leeftijdsgroep van 10 tot 50 jaar te houden.