Mannen met een breed middel lopen meer risico op dodelijke prostaatkanker

Kanker is wellicht een van de dodelijkste ziektes van onze tijd, maar toch is er nog relatief weinig over geweten. De ene vorm van kanker is al makkelijker op te lossen dan de andere en hoe vroeger je erbij bent, hoe beter, maar er zijn nog veel vraagtekens. Wetenschappers hebben nu ontdekt dat mannen met een breed middel vaker sterven aan prostaatkanker dan anderen.

Het onderzoek van de Cancer Epidemiology Unit, Nuffield Department of Population Health, aan de universiteit van Oxford was al tien jaar in de maak. Gedurende die periode analyseerden de onderzoekers de gegevens van 218.225 mannen tussen de 40 en 69 jaar, die bij het begin van de studie geen kanker hadden.

BMI niet doorslaggevend

De wetenschappers namen allerlei data in achting, waaronder het BMI van de proefpersonen en hun taille-omtrek. Tijdens de onderzoeksperiode stierven 571 van de mannen aan prostaatkanker. Door hun gegevens zo zorgvuldig te bestuderen, ontdekten de onderzoekers dat die omtrek een belangrijke factor is in de sterftegraad door prostaatkanker. Mannen met een middel van 103 centimeter of meer (het breedste kwart) hadden maar liefst 35% meer kans om te sterven aan prostaatkanker dan mannen met een middel van 90 centimeter of minder (het smalste kwart). Tussen het BMI van de proefpersonen en de prostaatkankeroverlijdens werd dan weer geen link gevonden, wat erop duidt dat specifiek de taille-omtrek doorslaggevend kan zijn. Dr Aurora Perez-Cornago, hoofd van de studie, wijst er wel op dat een te hoog BMI dan weer andere gezondheidsproblemen kan veroorzaken, dus dat het alsnog belangrijk is om te letten op je gewicht.