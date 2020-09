Man wil scheiden nadat vrouw klaagt over buikpijn

Een recent verhaal uit het populaire tv-programma ‘Sex Sent me to the ER’ is viraal gegaan dankzij een wel heel bijzondere plottwist. Een vrouw ging naar de dokter omdat ze last had van buikpijn, maar ging naar buiten met een scheiding aan haar been.

‘Sex sent me to the ER’ toont gevallen waarin patiënten in het ziekenhuis belanden voor seksgerelateerde zaken. In de show spelen acteurs de ER-verhalen na, maar alle afleveringen zijn wel degelijk gebaseerd op ware gebeurtenissen.

De vrouw in dit bijzondere verhaal voelde pijn in haar buik, dicht bij haar kruis. Na een paar weken afzien, besloten haar man en zij naar de spoeddienst te gaan. Het koppel verklaarde dat ze al enkele weken geen seks meer hadden gehad, dus dat ze geen idee hadden vanwaar de pijn kwam.

Verrassing in vagina

De dokter vertelde hen dat hij een bekkenonderzoek moest doen om uit te zoeken wat er mis was. Na een paar verdachte pogingen van de vrouw om aan het onderzoek te ontsnappen, sprak ze de dokter onder vier ogen. Ze beweerde dat ze bang was besmet te zijn met een SOA, omdat ze vermoedde dat haar man vreemd ging.

Toch begon de dokter aan het bekkenonderzoek, en als snel bleek waarom de vrouw niet happig was op zo’n test. In haar vagina vond de dokter immers een gebruikte condoom, dat niet van haar man afkomstig was – want die had een vasectomie ondergaan. Het kleinood was blijven steken toen de vrouw vreemdging met haar minnaar… waarop haar man de scheiding aanvroeg.