HOERA! Er komt een bar op het dak van de Brusselse BOZAR

Het mag dan wel officieel september zijn, dat betekent niet dat we niet meer mogen genieten van de (na)zomer. Het zonnetje laat zich nog vaak genoeg zien, dus je kan gerust nog avondenlang drankjes doen op een terrasje. Geniet ervan nu het nog kan, want voor je het weet is de grauwe winter daar weer.

Wie graag cultuur en plezier met elkaar combineert, kan vanaf vandaag tot 18 oktober terecht op het dakterras van de Brusselse BOZAR. Voor het derde jaar op rij organiseert het museum BOZAR Open Air, al is het festival ditmaal helemaal conform de coronamaatregelen.

Guinguette

Of je nu in Brussel woont of slechts af en toe een bezoekje brengt aan de hoofdstad, BOZAR is een adresje waar je minstens een keer geweest moet zijn. Het museum voor schone kunsten heeft telkens weer andere tentoonstellingen in de aanbieding en dan hebben we het nog niet gehad over de concerten, films en andere evenementen. Zeker nu, nu de cultuursector zo zwaar te lijden heeft onder de coronacrisis, is het het uitgelezen moment om een bezoek te plannen. Tussen 5 september en 18 augustus zal CoucouBrussels bovendien een guinguette – oftewel een barretje – uitbaten op het dakterras, waar bezoekers ook volledig gratis kunnen genieten van filmklassiekers en dj-sets. Vooraf aanmelden is wel nodig, maar daar krijg je heel wat voor terug. De perfecte manier om het meeste te halen uit je nazomer.