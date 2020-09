BIZAR. Man verliest job omdat hij stiekem graag pampers draagt

Soms kunnen je persoonlijke voorkeuren problemen veroorzaken op je werk. Dat heeft de Brit Damien Turner ondervonden, die in zijn vrije tijd graag pampers draagt en daarom al enkele keren zijn job is kwijtgeraakt.

Als je het liefste de hele dag in luiers rondloopt, kan het knap lastig zijn om dat te combineren met het volwassen leven. Dat ervaart ook de 28-jarige Damien Turner, die zich al tien jaar lang identificeert als een volwassen baby.

Zijn voorkeur heeft namelijk ook een keerzijde: Turner is al verschillende keren ontslagen omdat hij kinderlijk zou zijn. Momenteel zit hij zonder werk. “Werken is lastig op deze manier. Ik verander vaak van baan of heb – zoals nu – helemaal geen werk. Soms vinden werkgevers mijn foto’s online of kunnen ze niet omgaan met het feit dat ik een luier draag en me kinderlijk gedraag op de werkvloer.”

Volgens Turner zijn lang niet alle werkgevers even comfortabel met zijn online uitingen, waarna vaak een ontslag volgt. “Ik heb momenteel nog genoeg spaargeld, maar ik ben volop aan het solliciteren.”

Don’t worry, be happy

Toch houdt dat hem niet tegen. “Luiers zijn erg handig, comfortabel en schattig”, zegt hij tegen Metro UK. “Het is een heel fijne levensstijl en ik wil dan ook niets anders. Me kleden en gedragen als een baby geeft een kalmerende, relaxte en veilige vibe. Alsof je weer op de peuterspeelzaal zit en je nergens druk om hoeft te maken.” Turner maakt ook zeker geen geheim van zijn levensstijl. Op Facebook post hij filmpjes en foto’s waarop hij een luier aanheeft of een luier heeft gebruikt.

Voor de grap een luier aan

Turner ontdekte zijn liefde om luiers te dragen al toen hij jong was. Pas als tiener durfde hij de levensstijl volledig te omarmen. “Als kind was ik al gefascineerd door luiers. Een aflevering van ‘Spongebob’ of ‘Tom en Jerry’ waarin ze voor de grap een luier aanhadden… Dat vond ik wel leuk. Ik heb ze nu aan sinds mijn zestiende.” Toen durfde hij daar nog niet open over te zijn. “Ik loog tegen mijn ouders dat ik incontinent was, zodat ze luiers voor me zouden kopen. Op gegeven moment heb ik het ze verteld en ze vinden het geen probleem.”

Online gepest

Maar buiten zijn familie kreeg Turner voornamelijk negatieve reacties. “Ik ben een aantal beste vrienden verloren, die al mijn vrienden waren vanaf kinds af aan. Ik heb nog steeds een paar goede vrienden die ervan weten, maar ik word online gepest. Mensen maken memes van me of praten over me in video’s. Ik schaam me, maar probeer het me niet dwars te laten zitten. Ik verberg mezelf niet.”

Op straat loopt Turner ook rustig met een luier rond. “Mensen kijken me raar aan. Ik draag altijd een luier en soms draag ik er alleen een shirt boven. Mensen maken dan een foto of lopen bewust de andere kant uit. Gelukkig kan ik altijd rekenen op mensen uit de luiercommunity. Daar heb ik veel nieuwe vrienden gemaakt.”