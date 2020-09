nog t.e.m. 6/9

Tijdens Brussels Gallery Weekend gooien niet minder dan 38 galerijen in de hoofdstad hun deuren wijd open voor iedereen die kunst wil komen ontdekken. Stippel een route uit en trek van de ene expo naar de andere. Pik tussendoor een rondleiding of een panelgesprek mee, en onderweg kom je in de etalages van leegstaande panden het werk van jong talent tegen, tijdens de stadsexpo Generation Brussels. Blijf je liever thuis? Via de website van het festival bezoek je heel wat galerijen ook online, of kan je met het hele gezin aansluiten bij een creatieve workshop.

brusselsgalleryweekend.be