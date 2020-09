Van de catwalk naar jouw kleerkast: 8 modetrends voor Fall/Winter 2020/21

Net voor de coronacrisis kregen modehuizen nog de kans om hun herst- en wintercollecties mondmaskervrij te showen op de catwalk. Nu ons normale leven stilaan weer op gang komt, loont het de moeite om de modeweken van Parijs, Londen, New York en Milaan weer op te roepen. Laat je voor je volgende outfit inspireren door deze trends uit Fall/Winter 2020/21.

Janne Vandevelde

Romantische ruches

Deze herfst en winter worden extra romantisch, als we de catwalks mogen geloven tenminste. Ruches zijn extra laagjes, wapperende stof en ze geven de indruk dat je recht uit een roman van de Brontëzussen komt schrijden. Een klassieker is de witte bloes met ruches, zoals bij Balmain en Celine, maar een volledig dramatische outfit kan je lenen bij Gucci.

Nu komt de aap uit de mouw

Pofschouders waren al een tijdje hip, maar nu gaan je mouwen met de aandacht lopen. Of je nu kiest voor een mouw die ver onder je schouders poft, of eentje die bezet is met veertjes, opvallen doe je zeker. Chanel, Givenchy en Fendi steken de handen uit de mouwen om je dit seizoen te doen stralen.

Latex lovers

Van lieflijke lentejurken stappen we over naar de dominatrix-look. Van kop tot teen hulden de modellen op de Fall/Winter-catwalks zich in latex. Kim Kardashian en zus Kourtney gaven als eregasten op het Balmain-défilé in Parijs het goede voorbeeld met een zeer aansluitende latex-look. Geef je liever niet al je vormen bloot, dan ben je nog steeds lekker stoer met een iets bravere jas uit leder van Hermès of Fendi. Voor een subtiele touch of latex kies je een stijlvolle én stoute kokerrok van Marc Jacobs.

Strak in het pak

De short suits uit de lente maken plaats voor het eeuwenoude mantelpak. Verwacht je niet aan een stijf, grijs pakje, maar een geüpdatete witte versie van Chanel en Marc Jacobs. Fendi legt je in de watten met een luxueuze uitvoering in paisley-print. Met deze mantelpakjes ga je na een dag op kantoor meteen afterworken!

Cape voor supervrouwen

Niet alle superhelden dragen capes, maar omgekeerd zijn capes niet enkel weggelegd voor stripfiguren. Deze winter hou je het lekker warm met een modieuze cape. Een stijlvol alternatief voor de sportievere donsjas, dus. Of je combineert beide, zoals Rick Owens?

Baljurk voor dagelijks gebruik

Geen zin om in een saaie sweater en jeans naar de supermarkt te gaan? Vanaf dit seizoen draag je die over the top glitterjurk ook overdag! Nu er geen gala-events mogen plaatsvinden, krijg je zo toch de kans om te schitteren. Een retro baljurk uit Hollywood, zoals Bella Hadid draagt voor Marc Jacobs, combineer je met (fake) diamanten. Celine en Givenchy laten de jurk zelf spreken en schrappen alle accessoires.

Fijne franjes

Franjes zijn al een tijdje in, maar samen met de temperatuur, zakken deze slierten steeds verder. De modellen op de catwalk van Bottega Veneta en Dior struikelden haast over de dunne fringes, bij Prada kozen ze dan weer voor een mantelpak dat in de papierversnipperaar is blijven steken…

Ruiten troef

Dit seizoen is grunge helemaal terug, of toch het iconische ruitjeshemd. Vooral Dior lijkt zich helemaal over te geven aan de geometrische figuur. Het Franse modehuis ontwerpt elegante blazers en rokken die je in combinatie met zwarte boots een stoere look geven. Burberry hanteert dan weer de fijnere ruit, terwijl Gucci met zwart en rood een ode brengt aan Kurt Cobain.