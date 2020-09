TIPS & TRENDS. Vegan beauty: voor elk budget wat wils

Nu het nieuwe schooljaar begonnen is, zitten ook de cosmeticamerken niet stil. Zowel Action als & Other Stories pakken uit met een vegan beautylijn.

Janne Vandevelde

& OTHER STORIES

De Zweedse modeketen verwent ons in september met negen nieuwe, vegan schoonheidsproducten. De scrub, body lotion, handzeep… bevatten natuurlijke ingrediënten, zoals katoenzaad en haver, en zitten verpakt in gerecycleerd plastic.

De producten komen in drie klinkende geuren, die je meenemen naar een citroenboomgaard of een theekransje met vanillekoekjes. Humlegården, Lärkstaden en Fjäderholmarna zijn drie bijzondere plekjes in Stockholm en brengen dan ook een ode aan de Zweedse hoofdstad. Ze doen zowel wonderen tijdens strenge, droge winters en lange, lichte zomers omdat ze een kei zijn in reinigen én hydrateren.

Vanaf 9 euro

ACTION

Action staat nu niet meteen bekend om haar cosmetica. Toch zet de winkelketen dit najaar in op haar eigen beautymerk Max&More met een vegan formule. De make-upcollectie telt 26 betaalbare producten om een naturelle, maar ook glamoureuze look te creëren.

Je start je make-uproutine met de Face Primer. Die voelt licht aan en zorgt ervoor dat je make-up een hele dag blijft zitten. Met de Contour Stick kan je opnieuw vorm geven aan je gezicht. Dit product is heel handig om te leren contouren, zonder dat je eerst een fortuin moet uitgeven. Je kijkers leg je in de watten met de Eyeshadow Quattro. De nude kleuren frissen je dagelijkse blik op en het glitter geeft je een feestelijke touch. Voor luxueuze lippen combineer je de Lip Liner met de Lip Stick; een lippotlood doet je lippen immers voller lijken.

De producten van Max&More kosten tussen 0,74 en 2,39 euro. Het bewijs dat vegan niet altijd duurder hoeft te zijn.