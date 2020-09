Proces Sanda Dia uitgesteld door bijkomend onderzoek

In het dossier Reuzegom over de dood van de 20-jarige student Sanda Dia zijn er in totaal vijf verzoekschriften neergelegd voor bijkomend onderzoek. Dat heeft Anja De Schutter van het parket van Limburg vandaag bekend gemaakt.

De Hasseltse raadkamer moest zich normaal buigen over de eventuele doorverwijzing naar de correctionele rechtbank van achttien leden van de studentenclub Reuzegom, maar door de neergelegde verzoekschriften is die procedure geschorst.

Kort voor 12 uur verzamelde een 25-tal leden van de Actief Linkse Studenten & Scholieren aan het Hasseltse gerechtshof om een protestactie te voeren in kader van het dossier. Ze scandeerden onder meer slogans als “KU Leuven neem initiatief, geen racisme aan onze unief”.

Met de protestactie wil de groepering duidelijk maken dat de subsidiëring voor een studentenclub als Reuzegom moet worden stopgezet. De actievoerders vrezen ook dat een eerlijk proces in het gedrang komt.

Verzoekschriften van beide partijen

Rond 10.30 uur gaf advocaat Pieter Helsen, die van de raadkamer kwam, een korte reactie buiten aan het gerechtshof. Net als het parket donderdag wist de advocaat ook niet welke bijkomende onderzoeksdaden gevraagd zijn. “Het is onmogelijk een uitspraak te doen over een nieuwe timing in dit dossier”, voegde hij eraan toe.

Zowel verdachten, als burgerlijke partijen hebben verzoekschriften neergelegd. “De verzoeken tot bijkomend onderzoek zijn onderdeel van de procedure en werden door de wet voorzien om de rechten van de partijen, zowel van verdachten als van slachtoffers, te waarborgen. Van deze mogelijkheid wordt vaak gebruik gemaakt en dit in allerlei types strafonderzoeken. Door de neerlegging van de verzoekschriften wordt de procedure geschorst en kan de raadkamer geen uitspraak doen over de verwijzing. Het is nu aan de onderzoeksrechter om, binnen de maand, over deze verzoeken een beslissing te nemen,” aldus Anja De Schutter van het parket van Limburg.