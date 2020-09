‘Pretty Little Liars’ maakt doorstart met reboot

Spannend nieuws voor de vele fans van de serie ‘Pretty Little Liars’: er is een reboot in de maak! Dat bevestigden enkele anonieme bronnen aan het Amerikaanse magazine The Hollywood Reporter. Extra opwindend: het zouden de makers van ‘Riverdale’ zijn die zich gaan ontfermen over de nieuwe serie.

‘Pretty Little Liars’ was een groot succes en kwam na 7 seizoenen aan een eind, zo’n drie jaar terug. an de serie werden al spin-offs ‘Pretty Little Liars: The Perfectionists’ en ‘Ravenswood’ gemaakt, maar die stopten allebei na een seizoen.

Nieuwe cast

De nieuwe reboot zou draaien rond een nieuw hoofdpersonage, een nieuwe groep vriendinnen en zal dus niet met dezelfde cast werken. Er zijn nog geen tv-zenders of streamingdiensten bij het project betrokken.

Wanneer de reboot net te zien zal zijn, is nog niet geweten.