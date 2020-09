Man vraagt vriendin ten huwelijk en maakt DEZE foto. Vijf minuten later sterft hij…

Een man is verdronken tijdens een zwemrace met vrienden. Vijf minuten eerder vroeg hij zijn vriendin ten huwelijk en werd er nog een foto van hen gemaakt. “Hij vroeg me om op hem te wachten en zei dat hij van me hield”, aldus de aangeslagen vriendin.

Joao Guilherme Torres Fadini (24) trok op 31 augustus met zijn vriendin Larissa Campos (25) en enkele vrienden naar de Itupararanga Dam, een grote plas water in Sorocaba, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo. Larissa en Joao waren twee jaar samen en dus besloot Joao om haar dé vraag te stellen. Larissa zei volmondig ‘ja’ en Joao stelde zelfs al een trouwdatum voor omdat hij niet kon wachten om met haar een gezin te stichten.

Levenloos in het water

Meteen na het aanzoek werd er een foto van het stel gemaakt. “Hij vroeg me om op hem te wachten, gaf me een kus en zei dat hij van me hield”, vertelt Larissa in Daily Mirror. Vijf minuten later sprong hij met enkele vrienden in het water en probeerden ze om ter eerst naar de overkant te zwemmen. Plots verdween Joao onder het water en kwam hij niet meer boven. “Terwijl de brandweer onderweg was, zochten we overal naar hem, maar tevergeefs. Anderhalf uur later vonden duikers zijn levenloze lichaam”, klinkt het.

Intense liefde

Larissa is kapot van verdriet. “Het enige waar ik aan denk en over droom is hij. We waren heel intens verliefd op elkaar. We hielden samen van het leven. We zijn er allemaal kapot van, maar we geloven sterk dat hij voor ons zal zorgen”, besluit ze.



Hieronder de laatste foto van het stel, vlak nadat Joao zijn vriendin Larissa ten huwelijk vroeg. Even later verdronk hij: