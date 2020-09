Deze Belgische sjaals worden gemaakt op basis van Google Maps

Nu de zomer op haar einde loopt, wordt het stilaan tijd om na te denken over onze herfst- en wintergarderobe. Zwierige kleedjes en luchtige hemden worden ingeruild voor knusse sjaals en wollen truien. Ben je nog op zoek naar een leuke toevoeging aan je collectie? Neem dan eens een kijkje bij het Belgische breigoedlabel Wolvis.

Wolvis is een op en top Belgisch merk. Het werd in 2013 opgericht door de Gentse architecte Griet Depoorter, die besloot om haar carrière volledig om te gooien en helemaal te gaan voor haar passie: breigoed. Nu, jaren later, is Wolvis een begrip op de Belgische markt en de ideale plaats om een sjaal te kopen waar je de rest van je leven mee vooruit kan.

Herinneringen ophalen

De nieuwste Wolvis-collectie, Lieux de Mémoire, is een specialleke. Depoorter baseerde zich voor de ontwerpen en kleurencombinaties op herinneringen uit haar leven, van wildkamperen met haar lief tot een zomerkamp uit haar kindertijd. Omdat het niet mogelijk was om al die plaatsen opnieuw te bezoeken, zocht ze haar toevlucht in Google Maps. Dankzij streetview kon ze de plekken virtueel bezoeken en op basis van de satellietbeelden stelde ze een kleurenpalet samen voor elke sjaal. Eens de collectie was ontworpen en op beeld moest worden vastgelegd, deed ze dat met haar zus en fotografe Bieke Depoorter. De items werden ofwel in de natuur gedrapeerd of ze vroegen aan een toevallige passant om te poseren met de sjaal in kwestie. Het resultaat? Een collectie die je zo in huis wil halen. De collectie sjaals en hoofdbanden bestellen kan hier.