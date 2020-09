Daarom moet je onbeschoft zijn op het werk

Hoewel het coronavirus nog altijd volop rondwaart, moeten de meesten van ons er intussen zo nu en dan toch aan geloven: we moeten ons veilige huis verlaten en opnieuw naar het werk. Gedaan met heler dagen in je trainingspak achter je computer zitten, vanaf nu mogen de presentabele kleren weer uit de kast komen.

Weer naar bureau gaan betekent echter ook dat je weer volop sociale contacten hebt met je collega’s en bazen. Zeker na een lange periode van thuiswerken kan het handig zijn om je toch een beetje te onderscheiden van de rest, kwestie dat je niet vergeten wordt wanneer ze de uitnodigingen voor de volgende teambuilding uitsturen of beslissen wie er opslag krijgt. Een handig, maar controversieel hulpmiddeltje om jezelf meer in de kijker te zetten, is door zo nu en dan onbeschoft uit de hoek te komen.

Natuurlijk is het niet de bedoeling dat je je voeten op tafel zwiert, alcohol drinkt tijdens de uren en je baas uitscheldt. Dat willen we zeker niet gezegd hebben. Maar vaak wordt opkomen voor jezelf, voor je ideeën, voor je vrije meningsuiting in onze maatschappij ook al als negatief en onbeschoft gezien. Terwijl dat nu net een eigenschap is die erg handig van pas kan komen.

Meetings en loonsverhogingen

Onbeschoft zijn op het werk is helemaal niet zo moeilijk. Onderbreekt iemand je tijdens een meeting? Blijf dan gewoon verder praten. Houdt hij of zij nog altijd niet op? Vraag dan vriendelijk of je misschien je zin mag afmaken. Een andere manier om ‘onbeschoft’ te zijn, of eigenlijk gewoon om niet onderdanig over te komen, is door je gebruikelijke “sorry” te vervangen door een “dankjewel”. Dat kan uiteraard niet altijd, maar als het wel kan, is dat een stuk efficiënter.

Een ander moment om zogenaamd onbeschoft uit de hoek te komen, is wanneer je een loonsverhoging wil. Vraag het sowieso niet via mail, maar vraag een persoonlijk gesprek met je baas en wees voorbereid. Excuseer jezelf niet, leg uit waarom jij meer loon verdient en besef dat jij een service biedt aan je werkgever en dat je daarvoor dus goed betaald dient te worden. Ja, het is awkward, maar ook doeltreffend.

Assertief

Eigenlijk komt onbeschoft zijn op het werk er gewoon op neer dat je wat assertiever moet zijn. Zeg minder sorry, weet wat je waard bent, laat je niet onderbreken. Dat vraagt wat moeite in het begin, maar eens je de stap hebt gezet, ga je nooit meer terug.