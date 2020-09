BIZAR. Zelfs een half glas alcohol is schadelijk voor je gezondheid

Een glas wijn bij het eten of een pintje wanneer je thuiskomt van een lange werkdag, het lijkt onschuldig. Heel wat honderdjarigen die hun geheim om oud te worden verklappen, zweren bovendien bij een glas rode wijn of een digestiefje per dag. Nochtans blijkt uit een nieuw onderzoek dat zelfs een half glas alcohol per dag schadelijk is voor je gezondheid.

De nieuwe studie werd gepresenteerd op het virtuele European and International Congress on Obesity en baseert zich op onderzoeksdata uit Zuid-Korea. Over een tijdspanne van twee jaar werden de gegevens van 14 miljoen mannen en 12 miljoen vrouwen onder de loep genomen.

Uit die analyse blijkt dat mannen die dagelijks een half glas alcohol drinken, 10% meer risico lopen op obesitas en het Metabool Syndroom. Die ziekte is een combinatie van obesitas, diabetes en een hoge bloeddruk. Ging het om twee glazen alcohol per dag, dan stijgt dat percentage tot respectievelijk 22% en 25%. Hoe meer iemand drinkt, hoe groter dus het risico. Bij vrouwen is het een heel ander verhaal. Drinken zij een half glas alcohol per dag, dan lopen ze weliswaar 9% meer risico op obesitas, maar het risico op Metabool Syndroom verkleint met 3%. Ook hier geldt dat hoe meer ze drinken, hoe groter het risico, maar voor vrouwen kan het volgens de onderzoekers net aangewezen zijn om van tijd tot tijd een glas alcohol te consumeren.