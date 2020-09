Zwitsers bedrijf komt met coronatest die al na 15 minuten resultaat geeft

Wie zich moet laten testen op corona, moet vaak lang wachten op de uitslag. Maar het Zwitserse bedrijf Roche komt nu met een test op de proppen die al na 15 minuten kan zeggen of je positief of negatief bent getest.

Eind september brengt de Zwitserse farmagroep een coronatest op de markt die al na een kwartier kan zeggen of je wel of niet bent besmet met het coronavirus. Dokters hoeven met deze test niet meer in je neus te zitten op zoek naar slijm, ze moeten alleen nog maar een beetje bloed afnemen.

Europa en VS

De test zal eerst beschikbaar zijn in landen die de Europese CE-markering erkennen voor producten die worden verkocht in de Europese Unie. Met zo’n markering geeft een fabrikant of importeur aan dat een product voldoet aan eisen als veiligheid, gezondheid en milieu. De farmaceut wil via een spoedprocedure ook toestemming krijgen om de test in de Verenigde Staten te verkopen.

“Bij de lancering zullen er 40 miljoen testen per maand beschikbaar zijn”, valt te lezen in een verklaring van het bedrijf. En tegen het einde van het jaar zou die capaciteit meer dan verdubbeld moeten zijn.

Betrouwbaarheid

Volgens het bedrijf is de test in 96% van de gevallen nauwkeurig als het gaat om een positief resultaat en meer dan 99% van de tijd nauwkeurig als het gaat om een negatieve uitslag.