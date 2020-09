WOW! Voorsmaakje van ‘Temptation’-Megan in Playboy (foto)

Dat Megan Desaever in Playboy te bewonderen is, wisten we al. Maar nu heeft de fotograaf van de shoot ook een voorsmaakje gelost…

Maandag raakte bekend dat Megan, die in 2018 met haar toenmalige vriend Kevin meedeed aan ‘Temptation Island’, op de cover van Playboy staat. Die ligt vanaf vandaag, donderdag, in Vlaanderen en Nederland in de winkel. Fotograaf Steven Wolles gaf op Instagram alvast een preview van de shoot.

Minder onzeker geworden

Megan vertelde eerder dat ze erg tevreden is met het resultaat, al zou ze zich vroeger nooit blootgegeven durven hebben. “Dit zou ik twee jaar geleden echt niet durven doen hebben. Na ‘Temptation Island’ heb ik een tijdje heel ongezond geleefd. Ik ging constant uit en at continu fastfood. Ik was onzeker, molliger en zat niet goed in m’n vel. Dankzij m’n relatie met Maxence heb ik de knop omgedraaid. Doordat hij veel met fitness bezig was, ben ik ook gezonder gaan eten en beginnen sporten. Hij heeft me daar echt in aangemoedigd”, klonk het in Het Laatste Nieuws.

Borstverkleining

Hoewel heel wat mensen vermoeden dat ze, naast haar lichaam, ook haar gezicht heeft laten ‘verbouwen’, is dat niet het geval. “Het klopt niet dat ik alles aan m’n uiterlijk heb laten veranderen. Ik heb enkel m’n borsten laten vergroten en m’n gebit vernieuwd. M’n gezicht is voor de rest volledig naturel. Ik ben bovendien van plan om m’n boezem opnieuw te laten verkleinen. Nu ik ettelijke kilo’s ben afgevallen, vind ik m’n borsten opnieuw te groot voor m’n lichaam”, besluit ze.