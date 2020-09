VUB-studenten volgen colleges in Vlaams Parlement, Bozar en concertzaal Flagey

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) zet het komende academiejaar 2020-2021 zoveel mogelijk in op fysiek lesgeven. Om daarbij de minimumafstand te kunnen verzekeren, wordt er net zoals in de afgelopen examenperiodes, gebruik gemaakt van enkele bijzondere locaties buiten de campussen van de VUB.

De combinatie van contactonderwijs en het niet in gedrang laten komen van de vooropgestelde coronamaatregelen zorgt voor een grondige reorganisatie. De extra ruimte die hiervoor nodig is, vindt de VUB in de hoofdstad zelf. En wel op enkele bijzondere locaties. Kunstencentrum BOZAR, de Koninklijke Vlaamse Schouwburg, het Koninklijk Belgisch Filmarchief Cinematek, de concertzaal Studio 4 in Flagey, het architectuurcentrum CIVA, het Vlaams Parlement en een leegstaand kantoorgebouw aan de Jozef II-laan worden allemaal omgevormd tot leslocaties.

Brusselse gemeenschap

Dankzij deze mobilisatie komen er vijftien nieuwe lesruimtes bij die goed zijn voor 850 extra zitjes waar studenten volgens de richtlijnen van code geel colleges kunnen volgen. Bij code oranje kan de capaciteit teruggeschroefd worden, zodat ook dan fysieke lessen mogelijk blijven. “We hebben dit kunnen realiseren via weKONEKT.brussels, een initiatief van de VUB en ULB om de Brusselse gemeenschap te versterken. De aanzienlijke uitbreiding van de leslocaties is erg belangrijk. Fysiek contact tussen studenten onderling en hun docenten is dat, in COVID-tijden, eveneens”, stelt VUB-rector Caroline Pauwels.

Om de vakken waarvoor toch nog digitaal lesgegeven wordt zo goed mogelijk te laten verlopen, rust de VUB haar leslokalen op de campussen in Etterbeek en Jette verder uit met hoogtechnologische opname-en streamingsoftware. Zo kunnen colleges optimaal vanop afstand gevolgd en herbekeken worden.