Vrouw van Wout van Aert verklapt per ongeluk geslacht van hun kindje (video)

Sarah De Bie, de vrouw van wielrenner Wout van Aert, heeft live op MNM het geslacht van hun kindje verklapt.

Onlangs maakten Wout van Aert (25) en Sarah De Bie (24) bekend dat ze zwanger zijn van hun eerste kindje, dat begin januari geboren wordt. Donderdagmorgen ging MegaWanne van MNM langs bij Sarah en vroeg Peter Van de Veire haar of het een jongen of een meisje wordt. “Dat is nog een kleine verrassing. Ik weet niet of ik het van Wout mag zeggen en ik hoop dat ik na de Tour nog binnen mag in huis”, antwoordde ze.

Wielrennertje

Maar even voordien had Sarah zich volgens Peter versproken. “We gaan even luisteren wat je daarnet zei op een vraag van Wanne: ‘Wordt het ook een wielrennertje?”. En je zei: ‘Het kindje moet doen wat hij wilt’. Het wordt dus een jongen! Het klopt, hé?”, vroeg Peter enthousiast. “Het klopt misschien, maar ik vind het erg om een baby onzijdig te maken, dus ik zeg altijd ‘hij’”, probeerde Sarah het recht te zetten.

Naam verderzetten

Even later bevestigde ze in de MNM-studio dat het wel degelijk een jongetje wordt. “Wout heeft zijn genen doorgegeven en het wordt een jongetje. Wij waren vooral tevreden dat het kindje gezond is. Het geslacht hebben we daarna pas gezien. Of het nu een meisje of een jongen was, we zouden sowieso blij geweest zijn, maar ik denk dat een man altijd wel blij is dat zijn naam wordt verdergezet”, klonk het.