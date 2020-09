“Tracing-app is op 20 september klaar”

De contact tracing-app in de strijd tegen het coronavirus zal in de week van 20 september gebruikt kunnen worden door het grote publiek. Dat zeggen Karine Moykens, de voorzitter van het Interfederaal Comité Testing & Tracing, en cryptograaf Bart Preneel (KU Leuven). De huidige testfase loopt nog tot 10 september, aansluitend zal een eerste groep van 10.000 mensen de app uitproberen.

Volgens cryptograaf Bart Preneel, hij staat mee aan de wieg van de uitwerking van de contact tracing-app, zijn er nog een klein aantal details die bekeken moeten worden, maar verloopt de testfase met een 80-tal personen momenteel goed: «We zijn optimistisch om de app in de week van 20 september beschikbaar te stellen voor iedereen», zegt hij.

Geen persoonsgegevens

De app houdt geen persoonsgegevens bij, maar laat je wel weten of je een positief testresultaat hebt. Omdat de app volledig anoniem werkt, en dus jouw naam of gegevens niet kent, is de privacy van gebruikers volgens Preneel volledig gegarandeerd.

Enkel bij een positief COVID-19-resultaat wordt gevraagd om anonieme informatie te delen met andere gebruikers via een centrale server. Die worden dan verwittigd van een risicovol contact maar weten niet waar, wanneer of met wie dat plaatsvond.

Kleine moeite

Een gebruiker kan zich ook nog altijd bedenken en zijn of haar positieve resultaat toch niet doorsturen. Als veel mensen dat doen, ook al hebben ze de app gedownload, werkt het systeem niet zo goed. «Maar we vertrouwen erop dat iemand die de app gedownload heeft, natuurlijk ook de toestemming zal geven om zijn of haar resultaat te melden. De app gebruiken vergt maar een kleine moeite, en je helpt er de volledige bevolking mee», besluit Preneel.

Indicatoren blijven dalen

Ondertussen blijven alle indicatoren in verband met nieuwe besmettingen met het coronavirus dalen. Tijdens de week van 24 tot en met 30 augustus werden er dagelijks gemiddeld 440 nieuwe besmettingen vastgesteld. Het gaat om een daling met 11% ten opzichte van de voorgaande zeven dagen.

De sterfgevallen blijven eveneens afnemen. Tijdens dezelfde periode bezweken gemiddeld 3,9 personen per dag aan COVID-19. Het gaat om een daling met 36%. Ook de ziekenhuisopnames zakten met 15% tot gemiddeld 16,7 per dag.

Nieuwe richtlijnen WZC

De Taskforce COVID-19 Zorg heeft ook een nieuwe kaderrichtlijn opgesteld voor het bezoek aan woonzorgcentra. Zo mag er onder meer fysiek contact zijn tussen de bewoners en de bezoekers die tot dezelfde bubbel behoren en mogen bewoners ook naar buiten gaan, zolang ze de beschermingsmaatregelen respecteren. De nieuwe maatregel gaat in vanaf 7 september.