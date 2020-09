Online gokken bij Turbo Casino doe je zo

Alhoewel gokken op het internet op het moment nog niet legaal is in Nederland doen alsnog veel mensen dit. Dit doen ze dan bij buitenlandse platformen, waarvan er erg veel zijn te vinden op het web. Het is hierbij natuurlijk van belang dat de online casino’s veilig en betrouwbaar zijn, want dit zijn ze helaas niet allemaal. Dit is dan ook één van de redenen waarom de Nederlandse overheid een wet heeft aangenomen waarmee online gokken in ons land legaal wordt. Helaas is dit nog niet ingegaan, maar dit laat niet lang meer op zich wachten.

Turbo Casino

Terwijl we wachten op het ingaan van de nieuwe wet voor het online gokken kun je nog gewoon spelen bij casino’s die gevestigd zijn in het buitenland. Hiervan is Turbo Casino een uitstekend voorbeeld. Het wordt zelfs één van de beste sites genoemd, mocht je tenminste van gokkasten en live casino houden. Daarnaast kan online fruitautomaten spelen bij Turbo Casino ook zeker. Bovendien is Turbo Casino 100 procent veilig. Het heeft namelijk een vergunning van Malta gekregen, wat natuurlijk ook een deelnemend land van de Europese Unie is. Als een online casino een Maltese licentie heeft dan kun je er van uitgaan dat het betrouwbaar is.

Bonussen en promoties van Turbo Casino

Net zoals bij veel andere casino’s kun je bij Turbo Casino ook gebruik maken van bonussen en promoties. Als je nieuw bent in het casino dan kun je een unieke bonus van 100 procent tot 151 euro krijgen terwijl hier ook nog 151 gratis spins bovenop komen. Je krijgt namelijk al 51 gratis spins als je naar de site surft en een account aanmaakt. Deze spins kun je inzetten bij de spellen Ultra 7, Book of Aztec of Admiral Nelson. Met deze exclusieve bonussen op verschillende gokkasten kun je dus eigenlijk gratis geld winnen. Als je toch geen geld wint maar wel door wilt gokken dan kun je geld storten. Hierbij krijg je een verdubbeling van het bedrag tot en met 151 euro. Bovendien krijg je dan ook nog 100 gratis spins voor de drie eerder genoemde spellen.

Het spelaanbod van Turbo Casino

Turbo Casino heeft natuurlijk veel meer spellen in het assortiment dan alleen Ultra 7, Book of Aztec en Admiral Nelson. Wat wel geldt voor het online casino is dat het alleen maar spellen van de beste ontwikkelaars aanbiedt. Je kunt hierbij denken aan fantastische aanbieders van spellen als Netent, Amatic en Microgaming. Het spelaanbod van Turbo Casino mag er dan ook zeker zijn. In totaal heeft het zo’n 400 gokspellen op de site gezet. Dit kan natuurlijk uren speelgenot opleveren. Zo kun je je uitleven bij virtuele tafelspellen als roulette, poker en blackjack, al zijn dit nog maar een aantal voorbeelden van zulke spellen. Daarnaast kun je er natuurlijk ook voor kiezen om wat gokkasten uit te proberen. Zo vind je van Microgaming spellen als Immortal Romance en Thunderstruck II bij Turbo Casino. Eén ding is bij Turbo Casino zeker: de gokkasten hebben een geweldige uitbetaalpercentage.