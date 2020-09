Museumpas deelt 90.000 gratis museumtickets uit

De museumpas, die een jaar lang toegang geeft tot 178 musea, ging de afgelopen twee jaar 150.000 keer over de toonbank. Voor de tweede verjaardag deelt museumPASSmusées 90.000 deze maand gratis museumtickets uit aan vrienden van de bestaande pashouders. De gratis tickets moeten de bezoeker na corona opnieuw naar het museum lokken.

De museumsector lanceerde twee jaar geleden de museumpas. Die verleent een heel jaar lang toegang tot de Belgische musea. Sinds de lancering steeg het aantal deelnemende musea van 100 naar 178. En daar komen er nog steeds bij. Intussen loopt ook de verkoop van het abonnement vlot: de museumpas ging onlangs voor de 150.000ste keer over de toonbank, meldt de sector in een persbericht.

Tijdelijke sluiting

De coronacrisis was echter ook voor de museumpas een streep door de rekening. De tijdelijke sluiting van de musea zorgde voor een onvermijdelijke pauze. Intussen kunnen mensen opnieuw musea bezoeken en uit een bevraging bij de deelnemende musea blijkt dat mensen met een museumpas inmiddels veel vlotter de weg naar het museum herontdekt hebben dan de meeste andere bezoekers.

Vrienden en familie

Om ook niet-pashouders terug in de musea te krijgen, deelt museumPASSmusées deze maand maar liefst 90.000 gratis tickets uit. Bestaande pashouders krijgen een mail waarmee ze een vriend mogen uitnodigen voor een gratis museumbezoek.

Directeur van museumPASSmusées Erika T’Jaeckx legt uit: “Deze actie werd mogelijk gemaakt doordat 10.000 pashouders de aangeboden compensatie voor de misgelopen coronamaanden genereus teruggeschonken hebben. Dat bedrag wordt nu solidair herverdeeld over de deelnemende musea.”

De museumpas was niet alleen na de corona-onderbreking de motor van de relance in de musea. Sinds de pas twee jaar geleden uitkwam, bezochten de pashouders maar liefst 600.000 keer een museum, zegt de sector. Grote tentoonstellingen als Keith Haring in BOZAR of Stefan Vanfleteren in het FOMU Antwerpen waren de absolute publiekstrekkers.