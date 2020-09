Kersverse ouders moeten baby ‘verkopen’ omdat ze ziekenhuisrekening niet kunnen betalen

In India hebben twee kersverse ouders een heel hoge prijs moeten betalen voor een korte vlaag van babygeluk. Het koppel kon de ziekenhuisrekening van de geboorte niet betalen en werd volgens hen gedwongen om hun baby af te staan. Het ziekenhuis ontkent de feiten. Kinderrechtenactivisten spreken van een misdaad.

Op 24 augustus mochten moeder Babita en vader Shiv Sharan een zoontje verwelkomen in hun tot dan zevenkoppige gezin. De jongen moest met een keizersnede geboren worden en dat deed de ziekenhuisrekening erg de hoogte in gaan, zo schrijft The Indian Times. De kersverse ouders moesten zo’n 405 euro op tafel leggen, maar beschikten niet over zoveel geld. Het gezin woont momenteel in een huurhuis en moet rondkomen met minder dan één euro per dag nadat ze door de coronacrisis hun werk verloren.

Manipulatie

Volgens de 36-jarige Babita en de de 45-jarige Shiv Sharan heeft het JP Ziekenhuis in het Indische Agra hen gemanipuleerd om hun baby te verkopen, mogelijk ter adoptie, voor de prijs van één Indische lakh (100.000 roepies) oftewel ongeveer 1150 euro. De ouders, die beiden analfabeet zijn, vertelden aan The Indian Times dat ze duimafdrukken moesten zetten op alle documenten maar eigenlijk op dat moment niet wisten wat ze ondertekenden. “Ik heb geen ontslagpapieren, rekeningen of andere papieren gekregen”, klinkt het bij Shiv Sharan.

Gangbare praktijk

“We hadden gewoon wat geld nodig”, zegt Babita, die nu vecht om haar baby terug te krijgen. Het koppel verklaart dat het JP ziekenhuis hen niet heeft geholpen met het vinden van een meer betaalbare gezondheidsdienst. Volgens de manager van het ziekenhuis, Seema Gupta, klopt het echter niet dat ze de ouders gedwongen hebben om hun zoontje af te staan en er is ook geen sprake van een “verkoop”. “Hij heeft zijn eigen kind vrijwillig ter adoptie afgestaan”, aldus Gupta. “Ik heb een kopie van de geschreven overeenkomst die bereidwilligheid uitdrukt, ondertekend door de ouders.”

Maar volgens lokale media is het een gangbare praktijk dat ziekenhuizen in de regio ouders dwingen hun baby af te staan in ruil voor geld. Experts stellen dat ongelijke toegang tot gezondheidszorg een reden vormt voor de benarde situatie waar ouders zo in terechtkomen.

“Misdaad gepleegd”

Een advocaat zal de zaak nu onderzoeken. Volgens kinderrechtenactivist Naresh Pares heeft het ziekenhuis geen poot om op te staan. Zelfs al ondertekenden de ouders een overeenkomst, heeft die nog geen legale waarde zonder de toestemming van de Centrale Adoptiebron Autoriteit van India. “Het ziekenhuis heeft een misdaad gepleegd”, zegt Pares.

“De zwangere vrouw ontving geen enkele uitkering onder het Geïntegreerd Ontwikkelingsprogramma voor kinderen, het plaatselijke kinderopvangcentrum hielp niet, en werkers wezen haar niet op het gemeenschapsgezondheidscentrum. Het districtsbestuur moet ervoor zorgen dat dit niet meer gebeurt”, besluit hij.