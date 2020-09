Deze populaire e-sigaretmaker overweegt vertrek uit Europese markten

Steeds meer mensen stoppen met roken, maar niet iedereen kan de verslaving helemaal afzweren. Heel wat voormalige rokers grijpen dus naar de e-sigaret. En net zoals bij gewone sigaretten heeft ook hier iedereen zo z’n favoriete merk. Maar het gaat niet met alle merken even goed…

Juul Labs, producent van de gelijknamige e-sigaret, wil opnieuw banen schrappen en overweegt om zich terug te trekken uit verscheidene Europese en Aziatische markten. Dat melden Amerikaanse media op basis van een interne mail.

Geen commentaar

In een bericht aan het personeel schrijft CEO Kevin C. Crosthwaite dat opnieuw heel wat jobs bij Juul Labs dreigen te verdwijnen. Om hoeveel banen het gaat, is niet duidelijk. Het bedrijf nam eerder al afscheid van zowat 40 procent van het personeel en zette de geplande wereldwijde expansie stop. Het bedrijf zou ook overwegen zich terug te trekken uit bepaalde Europese en Aziatische markten. Om welke landen het gaat, is niet duidelijk. Een woordvoerder van het bedrijf wou geen commentaar kwijt op de mail.