Zoveel kun je besparen met LED-lampen

De meest gestelde vraag over LED-lampen is of je hiermee geld kunt besparen. Het antwoord is dat LED-verlichting ongeveer € 70,00 stroom verbruikt over een levensduur van meer dan 20 jaar. CFL-lampen ofwel spaarlampen verbruiken meer dan € 100,00 in dezelfde periode en moeten elke 5.000 uur worden vervangen. Dit geeft LED-lampen een streepje voor als het gaat om de netto besparing op zowel energie als levensduur.

Door van standaardlampen over te schakelen naar LED-lampen kun je dus geld besparen. De besparingsclaims je vaak ziet, zijn gebaseerd op gemiddelden en aannames. Of dat voor jouw huishouden geldt, is nog maar de vraag. Je kunt echter zelf uitrekenen hoeveel je echt gaat besparen door over te schakelen op LED-verlichting.

LED versus halogeen

Als je een halogeenlamp van 60 Watt vervangt door een LED-lamp van 9 Watt, is dat een vermindering van 85% in het elektriciteitsverbruik. De LED-lamp gaat meer dan 20.000 uur mee, in tegenstelling tot 2.000 uur voor de halogeenlamp. Dat scheelt dus flink in de kosten.

Hoe zit het met CFL-lampen?

Een 60 Watt halogeenlamp is qua lichtopbrengst te vergelijken met een spaarlamp van 11 Watt. De vermindering van het elektriciteitsverbruik bij het overstappen op LED zou hiermee op 18% uitkomen. Ervan uitgaande dat je een goede kwaliteit spaarlamp hebt, zou deze ongeveer 8.000 uur moeten meegaan. Dit is nog steeds de helft minder dan van de levensduur van de LED-lamp.

Bereken de kostenbesparing van LED-lampen

De informatie die je nodig hebt om de kostenbesparing van LED-lampen uit te rekenen is de volgende:

Het wattage van de huidige lampen

De gemiddelde tijd dat elke lamp per dag in gebruik is

Het huidige elektriciteitstarief per kilowattuur (kWh, kWh of kW h).

De kosten voor het vervangen van elke lamp door een LED-equivalent.

De berekening

Zo reken je uit hoeveel je bespaart met LED:

Huidige kosten per maand = (Huidig Wattage/1.000) x gebruik in uren p/dag x kosten p/kWh x 30 dagen

= (Huidig Wattage/1.000) x gebruik in uren p/dag x kosten p/kWh x 30 dagen Nieuwe kosten per maand = (Nieuw Wattage/1.000) x gebruik in uren p/dag x kosten p/kWh x 30 dagen

= (Nieuw Wattage/1.000) x gebruik in uren p/dag x kosten p/kWh x 30 dagen Maandelijkse besparing = Huidige kosten per maand – nieuwe kosten per maand

= Huidige kosten per maand – nieuwe kosten per maand Terugverdientijd (Maanden) = Totale kosten van vervangende lampen/maandelijkse besparing.

Waarschijnlijk kom je met deze berekening op een aanzienlijk bedrag uit. Besluit je op basis daarvan om (volledig) over te schakelen op LED, kies dan LED-lampen met een dikke fitting. Dit is dezelfde fitting als die van gloei- en spaarlampen. Dat is wel zo gemakkelijk.