WTF. Is deze bizarre video waarin dokters een slang uit de keel van een vrouw halen echt?

In een huiveringwekkend filmpje is te zien hoe dokters een slangachtig wezen van indrukwekkend formaat uit de keel van een vrouw halen. Volgens Russische media zou het gaan om een slang die in de mond van een slapende vrouw was gekropen. Er wordt echter getwijfeld aan de echtheid van de video en van de feiten.

In verschillende internationale media werd gisteren gerapporteerd over een bizar en angstaanjagend filmpje dat toont hoe een slang uit een vrouw wordt verwijderd nadat het glibberige wezen de keel van de slapende vrouw zou zijn ingekropen. “Laten we zien wat dit is”, horen we de behandelende dokter zeggen vlak voor hij een meer dan een meter lange slang uit de mond van de vrouw trekt. De beelden (hieronder te bekijken) zijn misselijkmakend, en er is te zien hoe zelf een van de aanwezige artsen met een geschokt gelaat een stapje achteruit zet.

Slapend onder boom

Over de oorsprong van de video is echter weinig bekend. In lokale Russische media, waarin het filmpje voor het eerst opdook, wordt gezegd dat het voorval plaatsvond in de autonome Russische republiek Dagestan. Daar zou een slang in de mond van het slachtoffer zijn gegleden terwijl de vrouw sliep onder een boom in haar tuin in het dorpje Levashi. De vrouw zou vervolgens naar het ziekenhuis zijn overgebracht, waar de slang onder verdoving werd verwijderd.

Maar de hoofdarts van het regionale Levashinsky ziekenhuis, Patimat Abdurashidova, ontkent dat er zo’n operatie heeft plaatsgevonden. “Dit is de eerste keer dat ik er iets van hoor”, zegt Abdurashidova in een interview met Rossiyskaya Gazeta.

Van rubber

Ook het ministerie van Gezondheid van Dagestan weerlegt de feiten. Na de zaak onderzocht te hebben, plaatste de overheidsinstantie een bericht op Instagram dat stelt: “Het verhaal van een inwoner van het Levashinsky-district, die onder een boom in slaap viel waarna een slang in haar mond kroop, vond geen bevestiging. […] De video die op sociale netwerken wordt verspreid, is in ieder geval niet in Dagestan gefilmd”.

Waar het filmpje werkelijk vandaan komt, en of het wel echt is, blijft dus een raadsel. Op sociale media wordt duchtig getwijfeld aan de echtheid van de beelden. Sommigen vinden daarbij dat de slang wel erg hard stuitert en daarom schijn heeft van een rubberen exemplaar.

Hoe de vrouw er nu aan toe is en wat voor soort slang het betreft, wordt in de nieuwsberichten bovendien nergens vermeld. Het ministerie van Gezondheid van Dagestan merkte al eerder op dat – indien het een echt levend wezen betreft – het dier eerder op een grote worm lijkt dan op een slang.