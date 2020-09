Nieuwe doorbraak in strijd tegen coronavirus

Britse wetenschappers hebben een tweede geneesmiddel ontdekt dat de kans op sterfte door het coronavirus aanzienlijk vermindert. Het gaat om corticosteroïden die slechts 5,6 euro per persoon kosten.

Nadat eerder ontdekt werd dat dexamethason het risico op sterfte bij coronapatiënten met een derde kan verminderen, hebben Britse wetenschappers een tweede doorbraak bereikt in de strijd tegen het coronavirus.

Uit zeven onderzoeken van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is gebleken dat 1 op de 10 zwaar zieke coronapatiënten gered kan worden door een behandeling met corticosteroïden, met name hydrocortison. Dat is een bijnierschorshormoon dat ontstekingsverschijnselen vermindert en kan voorkomen dat het coronavirus een reactie triggert waarbij het immuunsysteem het eigen lichaam aanvalt, voornamelijk in de longen.

Belangrijk wapen in strijd tegen coronavirus

Het geneesmiddel kan als tablet ingenomen worden of geïnjecteerd worden. Het kost slechts 5,6 euro per behandelde patiënt en wordt meteen ingezet. “De National Health Service (NHS) zorgt er onmiddellijk voor dat patiënten die baat kunnen hebben bij een behandeling met hydrocortison, die vanaf nu kunnen krijgen. Daarmee hebben we opnieuw een belangrijk wapen in de strijd tegen het coronavirus”, vertelt Sir Simon Stevens van NHS England in Daily Mirror.

Mensenlevens redden

Ook Martin Landray, professor aan de Universiteit van Oxford, is enthousiast. “Het geneesmiddel dient voor coronapatiënten die zich in zeer kritieke toestand bevinden en voor wie een andere behandeling niet aanslaat. Twaalf patiënten ermee behandelen kost minder dan 67 euro, dus dat is een erg goedkope behandeling om mensenlevens te redden”, klinkt het.