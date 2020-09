“Mensen die geen mondmasker dragen zijn waarschijnlijk sociopaten”

Ben jij iemand die weigert om een mondmasker te dragen en lap je de social distancing-maatregelen aan je laars? Dan ben je wellicht een sociopaat… Dat beweren toch enkele Braziliaanse onderzoekers van de Universidade Estaduel de Londrina.

Laten we eerst beginnen met een definitie. Volgens healthline is een sociopaat iemand die kampt met een een antisociale persoonlijkheidsstoornis en daardoor emoties van anderen niet kan begrijpen. “Ze breken vaak de regels of nemen impulsieve beslissingen zonder rekening te houden met anderen of zich schuldig te voelen”, klinkt het op de gezondheidsinformatiewebsite.

Twee groepen

Professor Fabiano Koich Miguel en zijn collega’s zijn ervan overtuigd dat deze persoonlijkheidskenmerken gelinkt kunnen worden aan mensen die weigeren om mondmaskers te dragen. De onderzoekers vroegen aan 1.578 Braziliaanse volwassenen in welke mate zij de coronamaatregelen opvolgden. Een van de vragen luidde: “Denk je dat het noodzakelijk is om een mondmasker te dragen / afstand te houden van elkaar / je handen vaker te wassen?”

De wetenschappers deelden de deelnemers vervolgens in in twee groepen: de ‘empathiegroep’ en de ‘antisociale groep’. De eerste groep bestond uiteindelijk uit 1.200 mensen, personen die allemaal begrip toonden voor de opgelegde maatregelen én belang hechten aan het “ontwikkelen van positieve sociale interacties” met anderen. De overige deelnemers kwamen terecht in de ‘antisociale groep’. Volgens de onderzoekers vormen de mensen in deze tweede groep een groter sociaal risico naar anderen toe, omdat ze de maatregelen niet willen volgen en daardoor anderen in gevaar brengen.

Andere factoren

“Onze bevindingen tonen aan dat antisociale eigenschappen – voornamelijk lagere empathielevels, hogere ongevoeligheidslevels, bedriegen en risico’s nemen – direct verband houden met een minder strikte naleving van de coronamaatregelen”, zegt professor Miguel. “Deze eigenschappen kunnen voor een deel verklaren waarom sommige mensen zich niet blijven houden aan de maatregelen, ook al blijft het aantal besmettingen en doden (in Brazilië, nvdr.) toenemen.”

“Natuurlijk moeten we niet iedereen over dezelfde kam scheren”, nuanceert Miguel. “We kunnen niet zeggen dat iedereen die geen mondmasker wil dragen, een sociopaat is. Wellicht spelen anderen factoren ook een rol.”

Toiletpapier hamsteren

Maar een onderzoek in Polen heeft ook uitgewezen dat mensen met psychopathische of narcistische trekjes meer geneigd zijn om de coronamaatregelen aan hun laars te lappen op de momenten dat het virus meedogenloos toeslaat. Volgens de Poolse experten waren deze mensen ook meer geneigd om essentiële producten, zoals toiletpapier, te hamsteren omdat ze vaak hebzuchtig en competitief zijn en denken dat ze er recht op hebben.